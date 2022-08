Lágrimas y nerviosismo: Este es el ganador de la gran final de 'La Casa de los Famosos' 2

Miami, Estados Unidos.- La segunda temporada de La Casa de los Famosos llegó a su final este lunes 8 de agosto y tuvo como finalistas a Ivonne Montero y Salvador Zerboni, quienes se quedaron solos en la casa tras la salida de Nacho Casano y Toni Costa. Sin embargo, solo uno de ellos se llevó a casa el gran premio de 200 mil dólares (más de 4 millones de pesos).

91 días después desde que 17 habitantes entraron al reality show de Telemundo, por fin se conoció que Ivonne Montero es la indiscutible ganadora. Fueron 33.8 por ciento de los votos los que hicieron que la actriz y conductora se consagrara como el primer lugar del programa, mientras que el segundo lugar quedó con 32,2 por ciento, por lo que fue un resultado muy cerrado.

La actriz y cantante fue la indiscutible ganadora

En un video compartido en redes sociales, se ve como la mexicana se toma de la mano con Salvador Zerboni antes de escuchar el nombre del ganador. Los nervios son evidentes entre ambos finalistas, pero ambos explotar al saber el resultado; Montero arroja un grito al aire y al borde del llanto lanza muestras de agradecimiento al público que la apoyó para que esto fuera posible.

Ivonne Montero fue la única mujer entre los finalistas de la Casa de los Famosos 2. La actriz de 48 años, nacida el 25 de abril de 1974 en Ciudad de México, ha estado entre las más atacadas del reality por parte de sus compañeros, quienes la han acusado de usar las enfermedades de su hija para causar “lástima” y ganar votos.

Cabe recordar que hace unos días, Daniella Navarro, causó revuelo después de haber salido del reality, y mandar un mensaje a cada uno de sus compañeros, pero fue contra Ivonne Montero, con quien demostró toda su furia, pues es bien sabido que no se llevaban bien. Y es que para Daniella, Montero, no debía llegar a la final del show, pues la considera una mujer falsa, en todos los aspectos, ya que cree que su manera de jugar ha sido muy desleal.

Para mí por supuesto no te mereces ser ganadora y no tengo muchas cosas más que decirte, porque todo lo que tú dices y sale de tu boca siempre es mentira y veneno, entonces me da realmente igual", dijo Navarro.