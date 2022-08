Pati Chapoy confronta a Pablo Montero sobre sus adicciones tras agresión a su reportera

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Pablo Montero se encuentra envuelto en una nueva polémica luego de que le arrebatara el equipo a una reportera del programa Ventaneando, lo que le ha traído fuertes señalamientos por su actitud. En el video que circula en redes sociales se observa al cantante y actor, visiblemente molesto, ante los comentarios de una reportera, quien le pregunta cómo lidia con su problema de alcoholismo.

En ese momento, Montero explota y agrede a la periodista de nombre Italia Herrera, lo que provoca que su teléfonos celular y el micrófono caigan al sueño y se dañen; además, todo indica que la obligaron a borrar el material grabado. Ante esta situación, Pati Chapoy, titular de la emisión, entrevistó al artista vía telefónica para hablar del tema y comentó:

No es la primera vez que sucede una situación como esta, no nada más entre los medios de comunicación, también de forma personal con tu familia, algunas personas te han sugerido que te atiendas un problema de falta de control de tus emociones, por un lado, y por otro lado mi pregunta es ¿ya te está afectando el alcohol?".

Inmediatamente, el intérprete replicó: "No, es que yo estaba bien, al 100 por ciento, y ahorita estoy precisamente cuidándome mucho, tengo mucho trabajo, estoy haciendo las cosas como tiene que ser, estoy con una disciplina entre semana de una rutina de ejercicio y alimentación, estaba totalmente bien, quizás lo que me puso así es que estuviera el niño al lado de mí, me incomodé y obviamente somos humanos, tenemos errores y yo soy de carácter así y tengo que controlar mis impulsos porque soy una gente impulsiva, por eso estoy llamando y pidiendo una disculpa".

Sin embargo, la reconocida periodista de espectáculos no se quedó con la duda y lanzó la interrogante: "¿tienes adicción al alcohol y otras sustancias?". Por su parte, Pablo contestó: "Eso fue hace muchos años, yo ya lo hablé, yo ya me atendí de esa forma, ahorita la verdad que estoy bien personalmente y emocionalmente, estoy en una terapia, que yo tengo que tener y obviamente tengo que llevarla constantemente y por eso he estado con mi gira bien, hasta ahorita que pasó esto".

No obstante, Pati expresó: "¿Hace cuánto que dejaste de beber si es que se dio el caso?". A lo que Montero dijo: "Pues hace tiempo, yo creo que de repente si en una cena o algo, no sé, me tomo una copa de vino, normal, pero yo me he estado cuidando mucho en todos estos meses".

Y añadió: "Eso es lo que trato de hacer […] estar bien emocionalmente y bien porque tengo hijos, tengo una responsabilidad con mis cuatro hijos, con mi madre, que yo siempre he estado al pendiente de ella y de su casa y de la gente que me rodea […] y pues son cosas que pasan Pati, y ya lo hemos hablado tú y yo en persona y siempre me has dicho obviamente que no está bien, que me cuide, y que tengo que cuidar mucho ese punto y te lo agradezco siempre que me lo hayas dicho".

Finalmente, la presentadora principal de Ventaneando culminó la entrevista diciendo: "Ya nos pondremos de acuerdo para que saldes la cuenta de todo el desastre que ocurrió, te agradezco tu llamada y espero que te atiendas, gracias".

