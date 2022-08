Se volvió hombre: Tras desaparecer de Televisa, exactriz de TV Azteca llega irreconocible a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida actriz, quien estuvo desaparecida de las telenovelas de Televisa durante 11 años, dejó sin palabras a todos sus admiradores y fans debido a que recientemente se volvió hombre y este lunes 8 de agosto llegó irreconocible al programa Hoy. La famosa también estuvo trabajando para TV Azteca por un tiempo pero acabó vetada debido a que los demandó en el 2016.

Se trata de la guapa venezolana Gaby Spanic, quien en los últimos años ha dado de qué hablar por su transformación física y supuesto abuso de cirugías. La también modelo hizo su debut en la empresa de San Ángel desde 1998 cuando protagonizó el melodrama La Usurpadora, el cual se volvió un éxito a nivel internacional. Luego se unió a otras producciones como Por tu amor, La Intrusa y Soy tu dueña fue el último en 2010.

Posteriormente la exreina de belleza regresó a trabajar a Telemundo y luego se unió a las filas del Ajusco, donde apareció como villana de novelas como Emperatriz, La otra cara del alma y Siempre tuya Acapulco, no obstante, dejó la empresa en malos términos. Presuntamente Spanic acabó vetada de Azteca por demandarlos por presunto incumplimiento de contrato en el 2016 y es que ella alegó que le quitaron la exclusividad cuando aún tenía un proyecto pendiente.

Tras 11 años sin hacer ningún melodrama con Televisa, en 2021 la guapa venezolana volvió a la televisora para participar en Si nos dejan, remake del exitoso Mirada de mujer, donde dio vida a 'Fedora Montelongo'. Luego regresó brevemente a Telemundo para participar en el reality La Casa de los Famosos y este año volvió al Canal de Las Estrellas dando vida a la antagonista de la novela Corazón Guerrero.

Durante la mañana de este lunes 8 de agosto Gaby dio una entrevista exclusiva al matutino Hoy para hablar sobre su participación en Corazón Guerrero, producido por Salvador Mejía, y declaró que este proyecto ha sido uno de los que más la ha retado a lo largo de su carrera. ¿La razón? La venezolana de 48 años se tuvo que someter a una dramática transformación porque para los episodios finales intarpretó a un hombre.

De hecho Spanic apareció caracterizada como el sexo opuesto en su entrevista con el programa de Las Estrellas, llevando traje, corbata, peluca de cabello corto y hasta bigote: "Mucho gusto señorita, me llamo 'Elías Corso', gusto en saludarla, soy de Morelia, hacendado sí sí sí, tengo propiedades, muchas cosas en la vida, mucho coraje, es la única forma en la que uno se da a respetar", dijo la actriz fingiendo la voz.

Todos los televidentes y conductores de Hoy, como Andrea Legarreta, Arath de la Torre y Tania Rincón, quedaron boquiabiertos al ver que la reconocida villana lucía irreconocible con esta caracterización. Al respecto, ella comentó: "Es una gran oportunidad como actriz, es un gran reto actoral y me encantó, es algo que no había hecho antes, yo me estoy divirtiendo como niña... él hombre ve las cosas más prácticas y sufre menos".

Gaby tuvo que pasar al menos 3 horas en el departamento de caracterización para volverse hombre y dijo que su proceso de transformación sí fue "muy difícil" pues le tuvieron que poner moldes en la cabeza y rostro para fabricarle la peluca y nariz falsa. Ya para cerrar la entrevista con las cámaras de Hoy, la venezolana comentó que si ella hubiera nacido del sexo masculino se "enfrentaría a hombres que se meten con otras mujeres".

