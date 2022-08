Sin tapujos, Ari Borovoy habla sobre su experiencia en 'La Academia' y ¿hunde a Televisa?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado domingo, 8 de agosto, Ari Borovoy, hizo una transmisión en vivo a través de su cuenta oficial de Instagram, desde donde se sinceró con sus seguidores y reveló cómo había sido su experiencia en La Academia, después de que se presentará junto a OV7, causando así furor entre los miles de espectadores del reality show de TV Azteca, y... ¿hundió a Televisa? Descúbrelo en las siguientes líneas.

Sí bien, hace 33 años, Borovoy hizo su primera presentación con Onda Vaselina en Siempre en Domingo, programa conducido por Raúl Velasco en San Ángel, el pasado domingo, 7 de agosto, la agrupación ahora conocida como OV7 hundió en el rating a la televisora de los Azcárraga cuando se presentaron directamente con la competencia en el programa de talentos conducido por Yahir. De acuerdo con declaraciones del compañero de Kalimba, Lidia Ávila, M´baila Marichai, Óscar Schwebei y Mariana Ochoa ésta experiencia habría sido grata.

Como muchos recordarán, OV7 se presentó de manera espectacular en el show de la empresa del Ajusco, donde cantaron uno de sus éxitos más conocidos: 'Tus Besos', Borovoy calificó a este momento como el inicio de la gira de 30 años de la agrupación, señalando que la banda de pop se encontraba ansiosa por tener su primera presentación, y destacando que habían decidido hacerlo en La Academia porque se trataba de un "semillero de cantantes".

Ayer los OV7 estuvimos cantando en 'La Academia', fue un momento muy bonito (...) Fue un momento padre, un momento esperado, un momento único y, bueno, se dio aquí en este programa que, bueno, es un semillero de artistas y muy padre, la verdad es que fue un momento muy bonito", declaró Ari

El cantante de 'No me voy', 'Un pie tras otro pie', 'Mírame a los ojos' y 'Enloquéceme' reveló que, durante su presentación en La Academia volvió a sentirse como lo hizo hace más de tres décadas, cuando la banda apareció por primera vez en la televisión e incluso detalló que, el día en el que ya no sintiera esa adrenalina que sintió en ambos programas sería el momento en el que decidiría retirarse.

Cabe señalar que el reencuentro de OV7 fue pospuesto en distintas ocasiones, ya que, sí bien su tour se llama OV7: 30 años, lo cierto es que ya pasaron 33 del inicio de la banda, pero debido a temas de la pandemia y a la poca disponibilidad de algunos de los integrantes para participar en la gira de aniversario este momento tuvo que posponerse durante un tiempo considerable, hasta que al fin, el pasado día de ayer, sus fans pudieron volver a verlos juntos.

