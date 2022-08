Sin trabajo y sola: Tras dejar TV Azteca y llegar a 'Hoy', exactriz de Televisa debuta en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida actriz, quien permaneció 25 años desaparecida de Televisa y hace unos meses dio una entrevista exclusiva al programa Hoy, causó tremenda sorpresa debido a que hace algunas horas reapareció en TV Azteca debido a que hizo fuertes declaraciones ante las cámaras del matutino Venga la Alegría: Fin de semana. La famosa declaró que acabó hundida en depresión luego de quedarse sin trabajo durante la pandemia.

Se trata de la querida Andrea Noli, quien consiguió gran fama gracias a la televisora del Ajusco, donde le dieron la oportunidad de ser villana y protagonista de grandes historias como Besos prohibidos, Se busca un hombre, Por ti, Top Models, Los Sánchez, Pasión Morena, Cielo rojo, entre otros melodramas. Sin embargo, pocos recuerdan que en realidad la artista oriunda de París, Francia comenzó su carrera en Televisa.

Fuente: Internet

La intérprete de 49 años debutó en la televisora de San Ángel a inicios de los 90's y participó en exitosas novelas como Si Dios me quita la vida, Muchachitas, Agujetas de color de rosa y Acapulco, cuerpo y alma, hasta que en 1999 se cambió a las filas de TV Azteca. Sin embargo, durante este 2022 Andrea regresó al Canal de Las Estrellas actuando en un capítulo de Este historia me suena y además dando varias entrevistas al programa Hoy.

Andrea Noli en 'Hoy'

No obstante la mañana de ayer domingo 7 de agosto Noli, quien se convirtió en madre soltera tras embarazarse mientras era amante del actor Jorge Salinas, dio un duro golpe al rating de Televisa pues reapareció en el Canal Azteca Uno a través de una entrevista con VLA: Fin de semana. Durante la plática la querida actriz admitió que debido a la pandemia pasó por una etapa de depresión debido a que se quedó sin trabajo por varios meses.

Yo de verdad me sentí (mal), creo que sí caí en una depresión, como muchas personas, yo ya estaba desesperada porque necesitaba activarme", contó.

La protagonista de Vivir a destiempo también xplicó que por fortuna, supo salir adelante de esta crisis y así fue decidió autoemplearse produciendo y actuando en la obra de teatro Autopsia, la cual presenta en la ciudad de Querétaro donde ella reside. "Es muy importante reconocer y aceptar cuando uno está mal y triste, no negarse lo que nos está pasando y está bien lamerse las heridas un ratito pero (hay que seguir)".

Hablando de temas un poco más personales la madre de Valentina Noli confesó que ya tiene varios años soltera, sin embargo, dijo que se siente plena con o sin pareja y por ello no le apura volver a una relación: "No tengo pareja desde hace ¡uf! como 3 años, pero estoy muy a gusto así, puedo pasar muchos lapsos soltera, no necesito a alguien para sentirme plena y amado, aunque claro que el amor de una pareja es un complemento maravilloso", añadió.

Fuente: Tribuna e Instagram @vengalaalegriatva