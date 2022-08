Subió 30 kilos: Tras un divorcio y perder exclusividad en Televisa, villana de novelas llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa y querida actriz, quien ha interpretado a las villanas más malvadas de las telenovelas de Televisa, reapareció en el programa Hoy luego de haber perdido su contrato de exclusividad e hizo importantes declaraciones sobre su carrera. Se trata de la exitosa Azela Robinson, quien cuenta con casi tres décadas de trayectoria artística en esta televisora.

La querida intérprete originaria de Inglaterra llegó a San Ángel en 1993 con el melodrama La última esperanza y aunque actualmente es una de las famosas más reconocidas de la empresa, en sus inicios no la tuvo fácil debido a que productores como Valentín Pimstein la rechazaban por su físico. Pese a estas dificultades, la actriz se convirtió en una gran estrella y se volvió la villana más odiada de las telenovelas.

A lo largo de su carrera Azela ha participado en novelas como Cañaveral de pasiones, Laberintos de pasión, El Manantial, Contra viento y marea, Mundo de fieras, Sortilegio, Llena de Amor y La desalmada, además de que actualmente está al aire en el Canal de Las Estrellas con el melodrama Mujer de nadie, remake de Amarte es mi pecado, donde también está dando vida a una de las antagonistas.

En su reciente entrevista con el matutino Hoy la también directora y productora, quien desde el 2017 ya no cuenta con contrato de exclusividad en Televisa y Telemundo, dijo que se siente muy orgullosa de ser considerada como una de las actrices más camaleónicas de los últimos tiempos: "Ese es el chiste, varias, a veces he subido hasta 30 kilos para personajes, a veces bajo más, en La Desalmada estaba esquelética".

Azela Robinson ha subido de peso para varios personajes

La actriz de 56 años, quien antes de triunfar en la actuación estuvo casada con Roberto Ballesteros, declaró también que se siente muy contenta de volver a trabajar de la mano de la productora Giselle González con Mujer de nadie: "El proyecto me deja muchas satisfacciones, no es mi primer novela con Giselle y siempre me deja variar mucho mis personajes, este no se parece en nada a otros, me deja varias, no me tienen encasillada".

No obstante, Robinson resaltó que en los foros de grabación de Televisa San Ángel también ha vivido momentos muy duros y complicados como la muerte de su madre, sin embargo, expresó que por fortuna siempre ha encontrado apoyo incondicional de la familia que tiene en técnicos y parte del staff: "Murió mi madre, estaba grabando en el foro 10 y la gente que estuvo conmigo eran los técnicos, los jalacables, la señora de la limpieza, se quedaron conmigo".

