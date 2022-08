Tras 8 años en TV Azteca y debut en Televisa, ejecutivos ordenan 'vetar' a protagonista de novelas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida protagonista de telenovelas, quien al inicio de su carrera formó parte de las filas de TV Azteca y hace un par de años hizo su debut en Televisa, dejó impactados a todos sus seguidores al confesar que casi acabó vetada de una importante televisora por no aceptar un proyecto. Se trata de la actriz Gala Montes, quien acaba de hablar del conflicto que tuvo con Telemundo hace unos años.

La también cantante originaria de la CDMX comenzó su trayectoria artística desde que era una niña haciendo cortometrajes, teatro, películas, anuncios y comerciales y luego hizo su debut en la televisora del Ajusco con la entrañable serie La Niñera cuando apenas tenía 6 años. Después dio el salto a las telenovelas y apareció en Deseo prohibido, Amar de nuevo, La otra cara del alma, Secretos de familia y UEPA: Un escenario para amar.

Gala Montes inició su carrera en TV Azteca

Posteriormente recibió la gran oportunidad de unirse a Telemundo con un importante papel en la exitosa narcoserie El señor de los cielos. Gala tuvo la tarea de dar vida a 'Luz María Casillas', hija del protagonista 'Aurelio Casillas' (interpretado por Rafael Amaya) a lo largo de dos temporadas. Luego siguió trabajando en otros proyectos de la cadena estadounidense como Mi familia perfecta (2018) y R (2020).

Durante la pandemia finalmente la joven actriz recibió su primera oportunidad de estelarizar un proyecto en Televisa a la corta edad de 20 años y lo hizo con la telenovela La mexicana y el güero. Debido a que demostró tener un gran talento meses más tarde el productor Pedro Ortiz de Pinedo la llamó para darle el protagónico del melodrama Diseñando tu amor y también fue participante del reality ¿Quién es la máscara?, donde obtuvo el segundo lugar.

Fuente: Instagram @galamontes

En días pasados Montes, quien acaba de cumplir 20 años, brindó una entrevista exclusiva a Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube en la que habló sobre su abrupta salida de la serie El Señor de los Cielos, donde ella interpretaba a un importante personaje de la historia: "Me sacaron, de un día a otro me dijeron: 'ya el personaje creemos que es muy fuerte y no nos conviene', y me sacaron. Lo cual yo creo que fue una buena decisión porque sí considero que es una serie que tocaba temas bastante difíciles de contar más con una niña que sí era menor de edad", explicó.

Gala contó que primero los productores y ella acordaron que su personaje saliera del proyecto debido a que habían escenas "muy fuertes" para una menor de edad y no quisieron ni quiso exponerse a ello. Luego cuando cumplió 18 años planeó regresar a la narcoserie, sin embargo, ella misma prefirió rechazar su participación debido a que su papel de 'Luz María' había sido modificado y las escenas que debía ser no iban con sus valores.

Protagonistas de 'El Señor de los Cielos'

Me ofrecen completamente algo distinto a lo que yo tenía en mente y a lo que habías acordado... ", explicó Gala y dijo que en el guion 'Luz María' iba a ser hipersexualizada además de que se convertiría en "drogadicta": "Me pareció definitivamente traicionaba mis principios, mis valores, mi educación y afectaba mis intereses".

Montes comentó que ella les sugirió a los productores que le dieran un giro al personaje rehabilitándola pero no accedieron y ella prefirió declinar la oferta. Este fuerte rechazo casi le cuesta a la actriz acabar vetada de Telemundo pero por fortuna, solo fueron simples amenazas: "Casi me cancelan, así de: 'no está era una gran oportunidad para ti', tuve problemas con Telemundo, me dijeron que me iban a vetar, sí por no aceptar un papel así".

Fuente: Tribuna y YouTube En Casa con Mara