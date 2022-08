Tras crisis con Erik Rubín, Andrea Legarreta se ahoga en llanto y da inesperada noticia en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida actriz de Televisa Andrea Legarreta, quien admitió hace un tiempo que había pasado por crisis matrimoniales con su esposo Erik Rubín tras 22 años juntos, aparece en el matutino Hoy dando inesperada noticia entre lágrimas. Y es que aunque se ha dicho que estaría al borde del divorcio y hasta han habido rumores de supuesta infidelidad, ambos lo han negado. ¿Qué sucedió entre ellos?

Durante la emisión de este lunes 8 de agosto, la famosa conductora se puso muy emotiva al recordar cómo sus hijas Mía y Nina Rubín la acompañaban al foro del matutino desde pequeñitas. Mediante un clip de hace más de 10 años, Andrea vio impactada a sus dos hermosas hijas, quienes estaban muy pequeñas en ese momento, mientras participaban en una dinámica en el programa. Aunque en momentos no podía evitar reírse por el lindo recuerdo, la superaba la emoción.

"Qué momento. Ya iba a llorar y todo... Imagínate que yo me salía de aquí al camerino, veía el horario y me acomodaban la escaleta porque sí podías traer a tus bebés, ahora ya no. Era como una recamarita, tenía una cunita. Ahí salía y le daba pecho... invitaba a desayunar a mis amigos", bromeó entre risas, mientras Paul Stanley también siguió el chiste afirmando que él fu uno de ellos. "Aprendiendo a caminar aquí, las veían desde bebés", agregó Legarreta con mucha nostalgia.

Por otro lado, recordaron la vez que el también conductor Raúl 'El Negro' Araiza bailó con su madre, la actriz Norma Herrera, en una dinámica, además de las divertidas bromas que les hacía la primera actriz María Victoria. Finalmente, todos reflexionaron sobre lo divertido que ha sido ser parte de la emisión matutina, pues Arath de la Torre incluso señaló que su hija afirma que le parece increíble que "le pagan por divertirse".

Por otro lado, en otro video que mostraron en el programa, del 2004, Andrea apareció a cuadro dando una noticia que dejó en shock al resto de los conductores, pues anunció ¡que estaba embarazada! Sí, recordaron el momento en el que la presentadora mostró entre lágrimas una fotografía de su ultrasonido, cuando estaba esperando a su primera hija, Mía, con el exTimbiriche. Aunque en un inició no dijo de quién era, luego reveló al aire que se trataba de su bebé.

Mira, aquí está su cabecita, su cuerpo... y se va a apellidar Rubín Legarreta. Es mío", dijo ahogada en llanto mientras su entonces compañero Ernesto Laguardia la abrazaba.

