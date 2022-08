Tras veto de Chapoy y fracaso en Televisa, exconductora de 'VLA' modela en mercado para sobrevivir

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica exconductora de Venga la Alegría, quien fue vetada de TV Azteca por presuntas órdenes de Pati Chapoy luego de presuntamente traicionar a su compadre Daniel Bisogno y ventilar sus secretos, es captada modelando en un mercado luego de no tener trabajo en Televisa. Se trata de la cubana Raquel Bigorra, quien desfiló en el 'Fashion Day' del mercado de Chiconcuac, Estado de México y desató comentarios entre sus detractores.

Como se recordará, Bigorra estuvo 4 años como conductora en Venga la Alegría y hasta contaba con contrato de exclusividad en el Ajusco, sin embargo, en 2019 protagonizó tremendo escándalo al ser señalada en Ventaneando por Pati y Bisogno de haber sido la presunta responsable de vender detalles del divorcio del conductor, quien era su mejor amigo, a una revista de espectáculos. La amistad se rompió y Bigorra no volvió a la televisora, por lo que se cree que habría sido vetada por la propia titular del programa.

Tiempo después, tras su despido de Tu Casa TV en la pandemia, Bigorra regresó a las filas de Televisa, participando en Cuéntamelo Ya! y hasta siendo invitada en el programa Hoy, donde concursó en Las Estrellas Bailan en Hoy, sin embargo, no había conseguido un trabajo estable en la empresa de San Ángel. Hace unos meses el canal El Borlote reportó que presuntamente pasaba por una crisis laboral y por no poder conseguir trabajo en alguna televisora, optó por montar su propio show llamado 'Un cachito de Cuba'.

"Por chismosa, TV Azteca la tiene vetada, de Televisa la corrieron y las televisoras pequeñas no quieren tener problema con ella, así que a Raquel Bigorra no le quedó otra opción que autoemplearse", sostuvieron. Y ahora es el canal Chacaleo quien destapó que la cubana supuestamente aceptó ser modelo en un mercado ubicado ante la falta de ingresos: "Después de sus múltiples escándalos por andar contando las intimidades de sus mejores amigos, perdió el trabajo y no le queda más que aceptar ser modelo en la pasarela del mercado del pueblo mágico de Chinconcuac".

Y es que en TikTok se hizo viral un video de la pasarela en el mercado, donde Bigorra sorprendió a propios y extraños al desfilar con moda local. Aunque muchos aplaudieron su presencia, otros aseguraron que tenía que recurrir a ser edecán pues por su mala actitud y poca aceptación del público por "chismosa", la habría dejado sin oportunidades: "Según fuentes cercanas a la conductora, está desesperada pues ya no sabe a quién llamar para que le den trabajo", reportó Chacaleo.

"De ser una de las presentadoras más exitosas en la televisión mexicana, por sus malas acciones e intrigas ahora Raquel se tiene que conformar con modelar ropa de Chinconcuac, la cual es orgullo local pero está muy alejada de los altos vuelos que se daba la conductora en sus mejores momentos", finalizó el canal. Cabe mencionar que la información no ha sido confirmada por la conductora, por lo que hasta ahora permanece en calidad de especulaciones.

