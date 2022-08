Yolanda Andrade tunde a Daniella Navarro tras dejar 'LCDLF' y casi se van a los golpes en Telemundo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La conductora mexicana Yolanda Andrade por fin se vio las caras con Daniella Navarro, exhabitante de La Casa de los Famosos a quien estuvo criticando duramente durante toda su estancia en el reality. Hay que recordar que la titular del programa Montse&Joe se burló de la venezolana por su baja estatura y hasta la llamó "minion", además dijo que le parece una persona desleal e indeseable.

Incluso la presentadora de Televisa también declaró sin temor alguno que no le gustaría compartir algún proyecto con ella y que nunca en su vida trabajaría a su lado: "La minion esta, Daniella que es una maleta, esa minion ahorita se va a prender pero vas a ver... el día de mañana nosotros como el gremio… ojalá que nunca me toque trabajar con esta mujer porque no lo haré", dijo la semana pasada cuando la venezolana aún no salía de 'La Casa'.

Sin embargo, en la gala de ayer domingo 7 de agosto Yolanda por fin se tuvo que enfrentar a Navarro por estas fuertes declaraciones y los ánimos se calentaron, al punto de que casi se van a los golpes en plena transmisión en vivo de Telemundo. En días pasados la novia del actor Nacho Casano también había creado bastante controversia debido a que aseguró que ella no sabía quién era Yolanda Andrade y por ello no entendía sus ataques.

Daniella Navarro y Yolanda Andrade tienen acalorada pelea en vivo en Telemundo

La noche de ayer mientras Héctor Sandarti conducía la gala, la originaria de Culiacán, Sinaloa manifestó que no le interesaba saber si Daniella y Nacho seguirían con su romance fuera de La Casa de los Famosos y en este momento la venezolana señala que al fin descubría quien era Yolanda: "Mucho gusto, de lo que te estabas perdiendo", respondió Andrade e inmediatamente ambas se pusieron de pie para encararse.

¿No que no ibas a trabajar conmigo? estamos en el mismo foro", dijo la quinta finalista de La Casa de los Famosos.

Omar Chaparro, quien estaba como invitado de la gala, creyó que se trataría de una discusión leve y comenzó a bromear con ser el referí de la pelea, sin embargo, la tensión subió y las cosas sí se calentaron entre ambas: "¡Estás eliminada! el público te sacó ¡he he he!", dijo la mexicana para burlarse. Luego de esto, Daniella se le acercó un poco más y le dijo que no fue eliminada sino que ella salió "por la puerta grande" pues llegó a la gran final.

Dijiste que no ibas a compartir foro conmigo y estás compartiendo foro conmigo", dijo Navarro.

Posteriormente Yolanda le recalcó a la exparticipante que ella era invitada "especialista" del programa y la venezolana luego sacó a relucir que ella tiene 14 años siendo artista pero la cosa no paró ahí y la conductora mexicana agregó: "¡Ay, pobrecita! nadie sabe quién eras reina hasta que te vimos ahí". Tras esta acalorada pelea, Sandarti se tuvo que parar frente a las cámaras para evitar que hubiera una nueva pelea y mandó a un corte comercial.

Fuente: Tribuna e Instagram @telemundorealities