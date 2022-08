Actriz de 'Vaselina' revela cómo fueron los últimos días de Olivia Newton-John: "Ya no caminaba"

Comparta este artículo

California, Estados Unidos.- El pasado lunes, 8 de agosto, el mundo de la farándula estadounidense se paralizó después de que trascendiera la noticia de que la querida protagonista de Vaselina, Olivia Newton-John, perdió la vida a los 73 años, después de haber librado una dura batalla contra el cáncer de mama, misma que duro aproximadamente tres décadas. A poco menos de 24 horas de su deceso, una celebridad de Vaselina (Grease) abrió su corazón y reveló cómo habían sido los últimos días de la intérprete de 'Sandy'.

Se trata de Didi Conn, la famosa que actuó como la extravagante 'Frenchy', en el musical de 1978, quien tanto en el filme como en la vida real, era gran amiga de Newton-John, por lo que ella pudo ver de primera mano cómo se deterioró la salud de la cantante de 'Let Me Be There', 'Twist of fate' y 'Hopelessly Devoted to you'. Y es que, según las declaraciones de la estrella de cine a Good Morning America, la rubia había dejado de caminar e incluso necesitaba tener cuidado de tiempo completo.

Ya no caminaba y tenía cuidado de tiempo completo (...) Su esposo, John, y su hija, Chloe, estuvieron allí todo el tiempo y ella me dijo que eran tan irremediablemente devotos", afirmó Conn

Didi Conn revela que Olivia ya no caminaba

La actriz de 71 años de edad, recordó cómo se habían conocido tanto Newton-John y ella en la década de los 70. Según las declaraciones de Didi, Olivia habría estado nerviosa de aparecer en Vaselina, esto es debido a que, previamente, había aparecido en otro filme, el cual habría sido un fracaso, sí bien, Conn no reveló el titulo de dicha película, probablemente se refiera Toomorrow, cinta que fue estrenada antes de Grease, ya que, después de éste, la intérprete de 'Sandy' no volvió a aparecer en los cines por un lapso de 8 años.

Finalmente, Didi cerró con la entrevista asegurando que ella siempre recordará con gran cariño a Olivia, sobre todo por su "buen corazón". Cabe señalar que Conn no fue la única de las compañeras de Newton-John que reaccionó a su fallecimiento, ya que, inmediatamente después de que trascendió la noticia John Travolta envió un mensaje recordando a quien fuera su amor juvenil en la ficción:

Mi queridísima Olivia, hiciste que la vida de nosotros fuera mucho mejor. Tu impacto fue increíble. Te quiero tanto. Te encontraremos en el camino y volveremos a estar juntos", declaró el actor de Pulp Fiction

Olivia Newton-John y John Travolta en 'Vaselina'

Por otro lado, la actriz Stockard Channing, quien dio vida 'Rizos' en Grease se despidió de Olivia, a través de la revista People, donde opinó: "No sé si he conocido a un ser humano más encantador. Olivia era la esencia del verano: su sol, su calidez y su gracia son lo que siempre me viene al a mente cuando pienso en ella. La echaré muchísimo de menos".

Fuentes: Tribuna