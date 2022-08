Adiós Chapoy: Tras firmar con TV Azteca, villana de novelas vuelve a Televisa y se confiesa en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa villana de telenovelas, quien lleva al menos 3 años sin grabar proyecto en Televisa y hace poco apareció como invitada en diversos programas de TV Azteca, dio una entrevista exclusiva al matutino Hoy e hizo fuertes declaraciones que dejaron en shock a todo el público. Se trata de la primera actriz Sylvia Pasquel, quien habló como nunca de su vida sentimental y sus exgalanes.

La intérprete mexicana comenzó su carrera artística en la televisora de San Ángel, apareciendo en exitosos melodramas como Amarte es mi pecado, Yo amo a Juan Querendón, Antes muerta que Lichita, Qué pobres tan ricos y Doña Flor y sus dos maridos. No obstante, la misma estrella de teatro aclaró las dudas y hace unos años confesó que jamás contó con contrato de exclusividad en esta empresa.

Por esta situación la madre de Stephanie Salas también ha tenido la oportunidad de trabajar para la empresa del Ajusco. En 2017 firmó su primer contrato con ellos y se integró al elenco de la novela 3 Familias. Además de que en los últimos meses ha estado apareciendo como invitada de programas como el matutino Venga la Alegría, donde fue jueza de su reality ¡Quiero Cantar!, y también llegó al vespertino Ventaneando junto a Pati Chapoy.

Sin embargo, durante la mañana de este martes 9 de agosto 'La Pasquel' reapareció en el canal de Las Estrellas debido a que dio una entrevista exclusiva en el programa Hoy en la que se confesó como nunca antes. En primer lugar la abuela de Michelle Salas confesó que a ella no le gusta salir con parejas que sean de mucho menos edad: "Yo no soy muy partidaria de andar con un hombre mucho más joven que tú".

Cuando hay una diferencia de 25 años o tanto así, a mi si me parece que no es una relación que pueda prosperar, porque normalmente esos muchachos lo que están buscando más que una mujer o una amante, es una madre, también terminan siendo tus hijos, terminas manteniéndolos como si fueran tus hijos".

Aunque eso sí, la primera actriz de 72 años admitió que sí ha salido con hombres más jóvenes y admitió que le encantaría volver a enamorarse, sin embargo, dijo que está consciente de que no tiene muy buena suerte para conseguir pareja: "Sí he tenido novios, he tenido relaciones de mucho tiempo, pero yo era la que menos ligaba de todas mis amigas… como que no se me da eso de ligar", expresó.

Cambiando un poco de tema, los reporteros del matutino de Las Estrellas le preguntaron a Sylvia si toda la familia de doña Silva Pinal estaría invitada a su homenaje en Bellas Artes y ella aseguró que sí. Incluso manifestó que su sobrina Frida Sofía, quien lleva casi 3 años distanciada de su madre Alejandra Guzmán, también recibirá una invitación para que acompañe a su abuela en este esperado momento.

¿Por qué no?, si es de la familia, no tengo por qué excluirla, mi mamá no creo que quiera excluirla tampoco, pero creo que no puede por los papeles, que no puede salir de Miami, así que lo más probable es que no pueda venir", aseguró.

