Adiós exclusividad: Tras 27 años en Televisa, Galilea Montijo abandona 'Hoy' por nuevo trabajo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la presentadora tapatía Galilea Montijo logró causar tremendo revuelo y se apoderó de la atención en los medios de comunicación debido a que por fin salió a la luz la razón por la que abandonó el programa Hoy desde la semana pasada. En medio de rumores de que ya habría perdido su contrato de exclusividad, reportan que a 'La Gali' le salió una oferta de trabajo en el extranjero.

Como se recordará el pasado viernes 29 de julio la también actriz de 49 años anunció a los televidentes del Canal de Las Estrellas que abandonaría la conducción del matutino por un par de semanas debido a que se tomaría unas vacaciones: "Me voy a tomar unas vacaciones, me voy a ir dos semanitas, ¡ya me urgen, me urgen!, así nos va tocar a cada uno". Además aprovechó para desmentir que tenga planes de abandonar la televisora de San Ángel como muchos piensan.

Incluso la originaria de Guadalajara, Jalisco se atrevió a señalar que los ejecutivos de Televisa tampoco quieren despedirla y que sigue teniendo su "contrato como Dios manda". Sin embargo, ayer lunes 8 de agosto el periodista Álex Kaffie sacó a la luz una indirecta hacía Montijo pues anteriormente había dicho que ella era la mujer que mejor sueldo tenía en esta televisora pero ayer reportó el siguiente mensaje:

Seré breve: Ha dejado de ser la mujer mejor pagada de Televisa".

Tras más de una semana ausente del matutino Hoy, este martes 9 de agosto la revista TVNotas reportó la razón por la que Galilea salió del aire y abandonó la emisión donde ha trabajado los últimos 15 años. De acuerdo con una persona cercana a la tapatía, ella se tomó unos días libres del trabajo que tiene en México porque viajó a Turquía debido a que fue contratada en aquel país para una tarea muy importante.

De acuerdo con información de este medio, la conductora y actriz fue contratada por la Secretaría de Turismo de Estambul para realizar cápsulas informativas sobre los lugares de interés turístico de aquel hermoso lugar. Sin embargo, 'La Montijo' no viajó sola a aquel país y siempre estuvo acompañada por su esposo Fernando Reina Iglesias y su hijo Mateo, así como sus hijastros Alexis y Claudio, además de la madre de estos Paola Carus.

Cabe resaltar que esta es la primera vez en meses que Gali aparece al lado de su marido pues en casi 1 año habían compartido nada juntos y esto provocó que se comenzara a especular que estaban separados y al borde del divorcio. Hace unos momentos la tapatía confirmó que sí estuvo en Estambul publicando un video a través de Instagram en el que aparece modelando un hermoso vestido amarillo desde aquel lugar.

Gracias #istanbul???? se quedan en mi corazón... De los lugares y gente más cálida y amable", escribió.

Galilea Montijo estuvo de vacaciones en Turquía

