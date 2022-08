Adiós 'Hoy': Tras volverse mujer y dejar TV Azteca, galán traiciona a Televisa y se une a Chapoy

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor y cantante, quien participó en le reality La Academia y protagonizó varias telenovelas en TV Azteca durante lo que duró su contrato de exclusividad, aparece en el programa Ventaneando de Pati Chapoy. Se trata de Yahir, quien cambió al Ajusco por Televisa en 2017 y hasta estuvo en el programa Hoy, sin embargo, tras convertirse en mujer luego de participar en el reality Tu Cara Me Suena, volvió a Azteca pues debutó como conductor en La Academia.

Como se recordará, el sonorense formó parte de la primera generación de La Academia en el 2002 y estuvo 15 años en el Ajusco, donde fue el galán protagónico de telenovelas como Enamórate, Soñarás, Bellezas indomables y Quiéreme tonto, hasta que en 2017 los traicionó con Televisa al finalizar su contrato de exclusividad. En la empresa de San Ángel se unió al elenco de Mi marido tiene familia, sin embargo, no regresó para la segunda parte pues se dijo que tuvo un fuerte pleito con el productor Juan Osorio.

Captura de pantalla del Programa 'Hoy'

Al cada vez ser más escasos los contratos de exclusividad, en 2019 y en 2020 regresó al Ajusco para ser coach en La Voz México, sin embargo, en 2022 volvió a Televisa luego de dejar las telenovelas para convertirse en Laura León, 'La Tesorito'. Sí, Yahir dejó en shock al aparecer irreconocible como la cantante en el reality de Televisa y Univisión Tu cara me suena. Pese a estar trabajando en la competencia, Azteca lo volvió a llamar y lo eligió como conductor de La Academia en sus 20 años al aire.

Yahir se volvió mujer en 'Tu cara me suena'

Aunque ha recibido buenos comentarios por su carisma y simpatía, otros han llenado las redes con críticas y hasta insultos para el sonorense pues afirman que no ha hecho un buen trabajo. Aunado a esto, el también actor ha tenido que enfrentar la lucha contra las adicciones de su hijo mayor Tristan y su ingreso a rehabilitación. Sobre esto fue cuestionado en entrevista con Ventaneando y reveló: "Todo el tiempo que ha estado en clínicas ha sido impuesto, pensado, armado por su papá y mamá".

"Cuando ha tocado fondo hemos recurrido a ayuda profesional, a clínicas... y pues bueno, nunca ha sido en común acuerdo con él y creo que eso le cuesta y le duele pero bueno, es por su bien. Se nos sale de las manos y tenemos que acudir a alguien", comentó y agregó: "He intentado 20 mil veces, lo he intentado demasiado pero las malas amistades siempre están ahí. No he podido lograr nunca tener un peso más fuerte como padre que las amistades. Siempre terminan ganando las malas amistades".

Yahir y su hijo Tristan

Finalmente, se pronunció sobre la presunta bisexualidad de su hijo y si es cierto que le daría la espalda por este motivo: "Y lo de las preferencias no es un tema que me afecte en lo absoluto", dijo tajante el cantante oriundo de Hermosillo, Sonora. "Yo quiero que mi hijo simple y sencillamente deje las drogas. 24 años, ahí estuvo, ya se acabó la fiesta. A madurar, a crecer en todos los ámbitos", finalizó.

