Adiós TV Azteca: Tras 17 años y un 'embarazo', Cynthia Rodríguez renuncia y se despide de 'VLA'

Ciudad de México.- En las últimas horas no se ha dejado de reportar que la famosa conductora Cynthia Rodríguez tendría un pie fuera de TV Azteca, empresa en la que lleva trabajando al menos 17 años, debido a que presuntamente ayer lunes habría hablado con los ejecutivos del canal para confirmarles que había tomado la decisión de renunciar a la conducción del programa Venga la Alegría. ¿Se va a Televisa?

El primero en compartir esta información fue el reportero de Twitter Pablo Chagra, quien aseguró que la guapísima novia de Carlos Rivera había hablado personalmente con Sandra Smester para darle la noticia de su salida, lo cual vendrá a darle un fuerte golpe al rating de la empresa del Ajusco: "Me enteré que hoy Cynthia Rodríguez se presentó a entregarle su renuncia a Sandra y se la aceptó", reportó el titular de 'Chismillenial'.

Como se sabe, la también actriz y cantante coahuilense saltó a la fama en el año 2005 cuando la admitieron como alumna del reality show La Academia y desde entonces se convirtió en una de las personalidades favoritas del público de TV Azteca. Inmediatamente le dieron la oportunidad de ser protagonista de telenovelas, apareciendo en proyectos como Se busca un hombre, Quiéreme Tonto, Huérfanas, Corazón en condominio, Las Malcriadas y Educando a Nina.

Además se volvió conductora, integrándose en 2018 al elenco extinto programa Todo un show, que tras su cancelación se fusionó con el elenco de VLA. Lamentablemente el pasado 30 de mayo Cynthia confirmó que abandonaba el matutino de Azteca Uno aunque prometió que solo era una salida temporal. Dijo que sus jefes del Ajusco le dieron la oportunidad de tomarse unas largas vacaciones por primera vez y que regresaría "recargada".

Después de 17 años en esta empresa, estoy agradecida porque me dejaron tomar unas vacaciones largas, las que nunca he tomado durante esta carrera. Gracias Sandra Smester por entenderme de mujer a mujer. Me voy a relajar un tiempo, me voy de viaje un ratito, a disfrutar de mi relación y de mi vida para regresar recargada", expresó muy conmovida.