Divorciada: Tras perder exclusividad en Televisa y dejar México, villana traiciona a 'Hoy' con 'VLA'

Ciudad de México.- Una famosa villana de telenovelas, quien abandonó México por trabajo, aparece en el matutino Venga la Alegría de TV Azteca luego de perder su contrato de exclusividad en Televisa y pisar el foro del programa Hoy. Se trata de la actriz Cynthia Klitbo, quien luego de su polémica ruptura con Juan Vidal, habla de la denuncia que interpuso en su contra por haberla violentado durante su noviazgo, además de que le envió un recadito a la actual pareja de su ex, Niurka.

Klitbo ha estado durante más de 35 años trabajando en la televisora de San Ángel en melodramas como Cadena de amargura, Alguna vez tendremos alas, La Dueña, El Privilegio de Amar, Velo de Novia y Atrévete a soñar. Su más reciente proyecto en la televisora pese a haber perdido su contrato de exclusividad hace algunos años fue Mujer de Nadie, telenovela que está a punto de terminar transmisiones. Tras revelar que abandonaría México porque tiene un proyecto en Telemundo, Cynthia abre su corazón.

Tras pasar por una crisis económica durante la pandemia por Covid-19 ante la falta de empleo y varios divorcios en su historial amoroso, la actriz inició una relación con el dominicano Juan Vidal luego de trabajar juntos en Perú, sin embargo, esa terminó hace unos meses en medio de acusaciones de violencia, ya que la actriz exhibió audios en los que el actor presuntamente la maltrataba, además de señalar que le debía dinero.

Cynthia Klitbo y Juan Vidal

Tras su controversial romance con el Rey Grupero (y quien tiene un pleito con Alfredo Adame), y quien pese a haber terminado su relación la ha apoyado en su denuncia contra Vidal, la actriz revela que el proceso legal contra el actor por violencia psicológica continúa, pese a que Juan publicó en redes que presuntamente ya le pagó la cantidad que en su momento le prestó. Tras haber estado hace unas semanas en el matutino Hoy, ahora aparece en Venga la Alegría y habla del tema en el aeropuerto de la CDMX.

"Ratifiqué mi denuncia, yo no tengo ningún tipo de ninguna información, y entonces es todo lo que les puedo decir, porque mis abogados me pidieron que por favor no hablara del tema", señaló a reporteros. De la misma forma, Cynthia recalcó que el dominicano tiene prohibido hablar de ella públicamente: "Sí, él lo sabe, tiene una orden de restricción, no puede hablar con los medios de comunicación de mí".

No obstante, cuando los reporteros le mencionaron el nombre de la cubana Niurka Marcos, actual pareja de Vidal, Klitbo respondió: "Híjole, no sé ni quién es esa señora, no sé quién es esa señora ¿tú crees?, no sé de quién me hablas". Y sobre los ataques de Adame, quien dijo que Cynthia "no es una primera actriz" y sería un sacrificio estar con ella, la villana de melodramas le contestó tajante y le pidió no involucrarla en su pleito con el 'Rey Grupero'.

Ay, pobre señor ese también, ¿a mi cuando me han visto hablar mal de él?, el que agarre sus rollos con mi flaco y a mí que me dejen en paz, a mi la nacada no me gusta, perdón".

Por otra parte, al ser cuestionada sobre si le daría otra oportunidad al amor, la artista de 55 años confesó que en este momento no desea encontrar a alguien pues Juan le destrozó el corazón: "Despiertas sobresaltado, tienes ataques de pánico, te sientes horrible porque estás dándote cuenta que tu autoestima, tú juraste que alguien sí te amaba y de pronto te ves a ti misma como de 'qué sola estaba que fingí que me quería'. Y te entregas, entonces ahorita no pienso en absoluto en eso", explicó.

Finalmente, la actriz tomó con humor los rumores con relación a que practica la santería, asegurando que ella es muy devota de la fe católica: "Yo soy católica, apostólica, duermo con San Miguel Arcángel, o sea, de veras me hace mucha gracia", finalizó.

Fuente: Tribuna