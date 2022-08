Exesposa de Will Smith habla sobre la bofetada que el actor le dio a Chris Rock: "Me congelé"

Los Ángeles, Estados Unidos.- Luego de 5 meses del incidente de Will Smith con el comediante, Chris Rock, en los premios de La Academia, la exesposa del histrión de Hombres de Negro reaccionó públicamente y habló sobre su impresión con respecto a estos hechos, así como también estableció su postura ante el escándalo que marcó el futuro inmediato de la estrella del Príncipe del Rap y Soy Leyenda.

Sheree Zampino fue la primera esposa de Will Smith, con quien estuvo casado entre los años 1992 y 1995, misma con la que concibió a su hijo, Trey. De acuerdo con las declaraciones de la también actriz, de 54 años, ella se encontraba en la fiesta de Los Oscar cuando ocurrió el funesto momento. Según la actriz de Real Hosewives of Beverly Hills, ella entró en shock justo cuando el también cantante se levantó de su asiento y golpeó a Rock.

Fue uno de esos momentos en los que me congelé. Lo primero que haces es tratar de darle sentido. Y cuando no tiene sentido en el momento... ni siquiera tuvimos tiempo. Ni siquiera me ocupé de eso", declaró la famosa