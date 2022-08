La espera terminó: BTS lanza VIDEO y da tremenda sorpresa a sus millones de fans

Comparta este artículo

Seúl, Corea del Sur.- Sí hay una banda que ha causado furor en Asia y en el mundo son BTS, misma que ha logrado recolectar a millones de fans, al grado en el que su 'fandom' es denominado como ARMY (ejército, en inglés) y es que, este grupo de jóvenes no solamente ha conseguido brillar en Corea del Sur, país de donde son originarios, sino que también lo han hecho en otros sitios, tal fue el caso de su presentación en la Organización de las Naciones Unidas y en los Grammy 2022.

Tal parece que el grupo compuesto por Junkook, Jin, V, Jimin, Suga, RM y J-Hope es consciente del gran cariño que les tienen sus fans, por lo que durante la jornada de este martes, 9 de agosto, la afamada agrupación lanzó un nuevo video y con él una sorpresa para sus queridas seguidoras y no, no se trata de una nueva canción. Resulta ser que la querida serie Run BTS! Está de vuelta, después de haber detenido sus 3 temporadas por la gira de conciertos Permission to dance on stage.

Sí bien, dicho clip no es más que un teaser de apenas 41 segundos, lo cierto es que logró causar una gran expectativa entre las fans, esto es debido a que en el mismo día de su estrenó acumuló cerca de dos millones 421 mil 275 reproducciones. Este episodio tendrá por nombre, el titulo Telepatía Parte 0, y en él se puede ver cómo los cantantes mencionan que, debido al tiempo que han pasado juntos, se conocen como a la palma de su mano, pero esto desmentido rápidamente.

Fotografía de BTS

Parece ser que el episodio se tratará de una serie de preguntas y respuestas, relacionadas a cada integrante del grupo, pero según los rostros de cada uno de los famosos, es posible que no se conozcan tan bien como creen. Para todas las ARMY mexicanas, es menester que sepan que el nuevo contenido se estrenará a las 7 horas del próximo martes 16 de agosto, así que no dejen de estar pendientes de esta nueva aventura de BTS.

Fuentes: Tribuna