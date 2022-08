"Regresé a mi misma": Paty Cantú abre su corazón y confiesa que padece una extraña enfermedad

Ciudad de México.- La cantante tapatía, Paty Cantú mediante una entrevista ante los medios de comunicación tales como el programa de espectáculos de Imagen Televisión, De Primero Mano, confesó que padece una extraña enfermedad, en la cual necesita de una pastilla todos los días para vivir su vida de forma normal, por lo que ahora no tiene problema en decirlo.

En su mensaje, la exintegrante del duo Lu, relató que padece de hipotiroidismo, por el cual ella tuvo que consultar a varios médicos, quienes no daban con su enfermedad, debido a que le habían investigado 20 cosas, de las cuales paulatinamente se han descartado, por lo que ahora solo depende de un tratamiento para poder seguir de manera tranquila.

Además añadió que gracias a esas pastillas, ella pudo regresar a ser Paty Cantú, debido a que ha recuperado su personalidad, al ya poder dormir, así como controlar su peso y emociones, debido a que esa patología se caracteriza por afectar con el sobrepeso a los pacientes, y ella al siempre querer mantener un cuerpo envidiable le ha costado más trabajo.

Fue tan fácil como empezar a tomar una pastilla todos los días y regresé a mi misma, me regresó la vida, me regresó la personalidad, pude volver a dormir, pude volver a controlar mi peso, pude volver a controlar mis emociones. Entonces a partir de ese momento ha sido algo de lo que he hablado públicamente mucho porque creo que hay que normalizar las conversaciones que son humanas y comunes", mencionó