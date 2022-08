Revelan el motivo por el que Lucero, Mijares e Itatí Cantoral no volverán a 'El Retador' 2

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La segunda edición de El Retador está a solo unos días de estrenarse e incluirá a distintos artistas de talla internacional en el área del canto, la imitación y el baile, donde dichos famosos competirán contra talentos emergentes que surgieron de un esfuerzo de la producción para competir por un lugar en el trono del programa. La primera temporada de 2021 contó con la participación de Lucero, Manuel Mijares e Itatí Cantoral como jueces de lujo.

Sin embargo, Televisa ha revelado que ninguno de ellos regresará al reality show en esta ocasión. Ante esta noticia fue Itatí quien explicó, con tristeza, que no participará en la emisión por cambios en el formato de esta misma: "Rubén Galindo (productor) me habló y me dijo que iban a cambiar el formato, entonces decidieron cambiarlo y tener jueces diferentes", dijo la actriz en una entrevista con Televisa Espectáculos.

Bueno, yo la verdad... Sí me entristeció un poco porque me gustaba mucho el programa", confesó la estrella de telenovelas. "Era como un abrazo al corazón", agregó.

Pese a todo, Cantoral aseguró estar de acuerdo con la selección del nuevo jurado: "Considero que escogieron a grandes jueces". Antes de expresar sus mejores deseos para programa que se arrancará á el próximo14 de agosto, agregó: "Es un programa donde yo me divertí muchísimo, y como siempre el productor muy inteligente, llamó a gente de primera, va a funcionar muchísimo". "Yo no lo me voy a perder y sé que van a salir muy contentos mis compañeros, muy apapachados por la producción de El Retador".

Los queridos cantantes dicen adiós a 'El Retador'

Los nuevos jueces

Los jueces que decidirán si gana "El retador" o el famoso en turno en su respectiva área de competencia, serán los cantantes Fonseca y Lupillo Rivera, este último, quien a pesar de no tener conocimiento en baile sí lo tiene en canto y según mencionó en la presentación de prensa del show se basará principalmente en el esfuerzo de los participantes. Así como la cantante Alicia Villarreal, reconocida por canciones como La que baje la guardia y Te quedó grande la yegua.

Ante lo cual el productor Rubén Galindo señaló que esta vez los jueces no tendrán la oportunidad de escapar de tomar la decisión entre dos artistas demasiado reñidos pues en la edición anterior el público presente en el foro ayudaba a la elección de los jueces, situación. Además los espectadores no podrán participar ni interactuar en vivo con el programa debido a que en algunas ciudades de Estados Unidos donde será transmitido el reality habrá un desfase importante de horario.

Para ello incluyeron al personaje de comedia India Yuridia quien será una monitora del programa prestando atención en las decisiones de los jueces y la participación de los famosos en el reality, llamados "Campeones". La conductora en turno será nuevamente Consuelo Duval quien tuvo su primera oportunidad como conductora en la primera edición del retador pero en esta ocasión vendrá a demostrar todo lo aprendido.

