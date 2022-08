Salió del clóset: Tras 25 años en Televisa, exconductora de TV Azteca llega a 'Hoy' y hunde a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una aclamada conductora y actriz, quien fue vetada de Televisa luego de 25 años de carrera, sorprendió a todos los televidentes debido a que la mañana de este martes 9 de agosto regresó al programa Hoy para unirse al elenco y dio un fuerte golpe al rating de la competencia, Venga la Alegría. La famosa también formó parte del matutino de TV Azteca hace un año luego de firmar su primer contrato de exclusividad con ellos.

Se trata de la comedianta mexicana Liliana Arriaga 'La Chupitos', quien durante el 2020 recibió la oferta de unirse a las filas del Ajusco por invitación del entonces directivo Alberto Ciurana (qepd). Gracias a este contrato la divertida estrella pudo forma parte del matutino VLA, además de que llegó a estar de invitada en otras emisiones del Canal Azteca Uno como Ventaneando, Todos quieren fama y hasta La Resolana.

Sin embargo, todos recordarán que la actriz de 50 años se volvió famosa en la empresa de San Ángel donde pudo debutar en 1995 apareciendo en los programas más icónicos del Canal de Las Estrellas como Humor... es los comediantes, Al derecho y al Derbez y La Hora Pico. Desafortunadamente 'La Chupitos' fue vetada de esta televisora por un tiempo debido a que no le perdonaron que se fuera a trabajar a EU con Estrella TV.

Por fortuna, el pasado 2021 Liliana volvió a su 'casa' apareciendo en diversos programas como De Noche Todo Pasa con Yordi Rosado, donde salió del clóset y admitió haber tenido algo con otra mujer: "Le di un besito y ya pero dije: 'no ma... es mi comadre', no no es cierto". Luego de esto, hace unas semanas se presentó con Montse&Joe y se dio un beso en la boca con su comadre 'Rosa Concha', dejando en shock a todo el público.

Además 'La Chupitos' fue participante de la segunda temporada del reality Las Estrellas Bailan en Hoy y debido a que fue una de las favoritas de los televidentes, la productora Andrea Rodríguez la contrató para que se integrara de fijo al programa Hoy. Durante la mañana de este martes 9 de agosto la comedianta volvió al foro del matutino y acompañó al elenco encabezado por Arath de la Torre y Andrea Legarreta a lo largo de la transmisión y se le vio participando en varias de las secciones.

