Tragedia en Televisa: Exactor de TV Azteca reaparece al borde de la muerte y con su última voluntad

Ciudad de México.- Un famoso protagonista de telenovelas, quien desde hace 22 años abandonó las filas de Televisa y ya lleva tiempo retirado de la actuación, desató la preocupación de todos sus admiradores y fans debido a que acaba de reaparecer muy desmejorado y sumamente delgado tras confesar que sufre difícil enfermedad. El también exactor de TV Azteca dijo que no le queda mucho tiempo de vida y confesó cuál es su última voluntad.

Se trata del controversial dominicano Andrés García, quien actuó en entrañables películas y melodramas de la televisora de San Ángel como La sonrisa del diablo (1970), Velo de novia (1971), Tú o nadie (1985) y El privilegio de amar (1998-1999), sin embargo, la última vez que trabajó en esta empresa fue en el año 2000 cuando participó en Mujeres engañadas. Un año más tarde llegó a Telemundo para realizar la novela El cuerpo del deseo y luego se retiró de forma definitiva.

El histrión de 81 años de edad, quien trabajó para el Ajusco en la novela Con toda el alma, ha mantenido en alerta a todos sus admiradores y colegas artistas debido a todos sus problemas de salud. Hace unas semanas don Andrés sufrió una fuerte caída dentro de su casa en Acapulco y en las entrevistas que brindó posteriormente declaró que sentía cerca la muerte, además de que anunció que lo habían diagnosticado con cirrosis.

Este fin de semana el también exmodelo abrió las puertas de su casa al periodista Gustavo Adolfo Infante para contar detalles de su salud. En la plática con las cámaras de Imagen TV el primer actor declaró que nuevamente se siente al borde de la muerte: "Ahorita ya, yo creo que me voy rápido ya, porque ya son muchos meses de diarrea, te va debilitando y cada vez comes poquito para no provocar la diarrea, y ya, comas lo que comas, ahí vas a los 10 minutos al baño. Ya yo creo que esta es la buena, ya me va a tocar irme rápido".

Andrés García preocupa por su delgadez

El patriarca de los García recordó que su problema en el hígado le provoca severas diarreas y debido a esta situación prefiere comer muy poco, por lo cual bajó de peso de forma drástica. Con dificultad para hablar, el histrión dominicano dijo que es probable que la relación con su hijo Leonardo García nuevamente se haya fracturado debido a un reciente malentendido y confesó que otra vez cambió su testamento.

Andrés declaró que ninguno de sus cuatro hijos será el heredero de sus bienes y fortuna y declaró que todo quedará en mano de dos mujeres muy importantes en su vida: "Yo el testamento, yo no me acuerdo, dice Margarita que ella se acuerda, porque luego se me olvidan las cosas, yo el testamento, según yo, lo cambié o lo pienso cambiar, dice ella que ya lo cambié, a Margarita y mi hermana Rosita, y bye, bye".

Asimismo, el primerísimo actor volvió a declarar que no quiere ver ni en pintura a Roberto Palazuelos, a quien llegó a considerar como su propio hijo, y aprovechó las cámaras y micrófonos de Imagen TV para lanzarle un fuerte mensaje tras haberlo retado a un duelo de balazos: "Llamó para decirle que me iba a hacer, que me iba a deshacer, y que me iba a destruir... amenazando a la familia, Palazuelos no tienes mad... y cuando quieras ya te lo dije una vez y tú te rajaste".

