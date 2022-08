Tras besarse con actor y amorío con jefa, conductor de 'Hoy' se interna en clínica de rehabilitación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Salió a la luz que un famoso conductor del programa Hoy, quien tiene más de tres décadas de carrera en Televisa, podría estar atravesando un difícil momento y es que lo reportan internado en una clínica de rehabilitación. Se trata del queridísimo Raúl 'El Negro' Araiza, quien lleva casi tres semanas sin aparecer a cuadro en el matutino de Las Estrellas y ni él ni la producción han hablado al respecto.

El intérprete de novelas como Cadenas de amargura, Un gancho al corazón y La desalmada ha mantenido bastante preocupados a todos sus admiradores y fans ya que no se ha presentado a trabajar al foro de Hoy desde el pasado 20 de julio y además tampoco ha hecho ninguna publicación en sus redes sociales. Cabe resaltar que su compañero Paul Stanley aseguró que Raúl se encontraba "de vacaciones".

Fuente: Instagram @negroaraiza

La semana pasada el matutino liderado por Andrea Legarreta celebró sus primeros 24 años al aire y aunque 'El Negro' es un pilar clave en la emisión y es uno de los conductores más queridos por el público, no estuvo presente. Galilea Montijo tampoco estuvo en la importante celebración, sin embargo, dejó grabado un video en el que felicitaba a todo el equipo de Hoy por este logro. No obstante, el hijo de la primera actriz Norma Herrera no envió ningún mensaje y esto desató muchas especulaciones.

'El Negro' no estuvo en el aniversario de 'Hoy'

Aunque muchos pensaron que Raúl, quien presuntamente tuvo un amorío con su jefa Andrea Rodríguez Doria, sería despedido o que hasta estaría pensando en renunciar, la realidad sería muy distinta pues aseguran que dejó la conducción del matutino que le hace la competencia a Venga la Alegría para tomar rehabilitación. Hay que recordar que el presentador de 57 años vivió una dura etapa de alcoholismo en el pasado. ¿Recayó en el vicio?

Una persona cercana a 'El Negro' aseguró que no tuvo una recaída en el alcohol y señalaron que en realidad estaba atravesando por muchos momentos de estrés que en el futuro lo podrían hacer recaer y por ello él prefirió hacer una pausa para estar en paz: "por voluntad propia decidió internarse para tomar terapia, encontrar un momento de paz, enfocarse hacia dónde va, qué quiere en la vida, qué ya no quiere y entenderse él mismo... Ya tenía mucho estrés y muchas cosas en su cabeza".

El informante no paró de repetir que el conductor mexicano no tuvo una recaída y señaló que solo se internó por "salud mental, física y emocional". Presuntamente Araiza ya tenía tiempo "cargando con ciertas cosas en cuestiones sentimentales" como el divorcio de la madre de sus hijas, Fernanda Rodríguez, sus dos rupturas sentimentales con María Amelia Aguilar y Margarita Vega, así como que su hija Camila Araiza recientemente decidió salir del clóset.

Señalan que el también presentador de Miembros al aire se internó en una clínica que se encuentra en la CDMX, en la cual tomó un tratamiento que tiene una duración de 19 días y reportan que presuntamente ya salió el lunes 8 de agosto. Además señalaron que 'El Negrito' se reintegraría a Hoy el próximo lunes 15 de agosto, aunque el informante no confirmó si él mismo hablará de este nuevo internamiento como lo ha hecho anteriormente.

Tomó una especie de retiro donde se toman terapias psicológicas, descansa, medita y sobre todo, está desconectado del mundo, para así poder entender y asimilar las cosas que recientemente le han pasado".

Raúl y sus dos hijas

Fuente: Tribuna