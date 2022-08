Tras divorcio y 'veto' de Televisa, querida actriz hace conmovedora confesión de su pasado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Lucero es una de las artistas más importantes de México, esto es debido a que comenzó con su carrera desde que era sumamente joven, momento en el que logró cautivar a gran parte de la República con su 'encantadora' voz y su participación en diversas películas juveniles, así como en varios melodramas de Televisa, empresa de la que se creyó que había sido vetada por muchos años; sin embargo, fue la misma celebridad quien desmintió esto, afirmando en una entrevista para Maxime Woodside que la televisora de San Ángel jamás la castigó por irse a Telemundo.

En el año 2011, la intérprete de 'A través del vaso', 'No me hablen de él', 'Como tú', 'Llorar', 'Necesitaría' y 'Qué pasará mañana' sacudió a todo el país luego de que diera a conocer que su divorcio de Manuel Mijares era inminente, algo que resultó inesperado para propios y ajenos, ya que gozaban de ser una de las parejas más estables del medio del espectáculo, aunque al final de cuentas, ambos continúan frecuentándose y disfrutan de una gran relación, de amigos.

Lucero en 'Mi destino eres tú'

Este martes, 9 de agosto, la protagonista de Alborada, Por ella soy Eva, Mi destino eres tú, Lazos de amor y Los parientes pobres hizo una conmovedora confesión delante de sus más de 3,9 millones de seguidores en Instagram, ¿el motivo? Resulta ser que el día de ayer, la querida cantante y actriz, Olivia Newton-John, perdió la vida debido a unas complicaciones con su sistema inmune e infecciones secundarias, esto terminó por afectar no solo a la farándula estadounidense, sino que también dejó huella en los famosos mexicanos.

Una de las celebridades que lamentó el fallecimiento de la protagonista de Vaselina, fue Lucero, quien confesó que era toda una fan del filme e incluso reveló que, cuando apenas tenía 8 años de edad, le pidió a Los Reyes Magos que le trajeran los cassettes de este emblemático musical. Lucero comentó que su amor por esta historia fue tan grande que, incluso, se aprendió las canciones en su idioma original, hecho que presumió en un video de un programa brasileño, donde hizo el performance de 'You're the one that I want' e incluso se caracterizó al igual que 'Sandy'.

Recordando a Olivia… cuando tenía 8 años 'Vaselina' fue sin duda mi película favorita y la vi docenas de veces. Los Reyes Magos me trajeron los cassettes y fue mi regalo favorito durante mucho tiempo. Escuché y me aprendí todas las canciones. Hace unos años en Brasil tuve la alegría de hacer este número musical que disfruté al máximo caracterizada como ella. Momentos inolvidables, personas inolvidables.

Lucero caracterizada de 'Vaselina'

