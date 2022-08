Tras vivir apasionado romance, actores de Televisa se reencuentran y hacen lo impensable

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que una querida actriz e influencer y un galán de Televisa mantuvieran un apasionado romance, a principios de los 2000, ambas celebridades volvieron a reencontrarse, para hacer lo ¡inesperado! y es que, ambos fueron captados retomando aquel amor juvenil que los marcó hace 22 años... ¿Quieres saber de quiénes se trata? Entonces, no dejes de leer, porque en las siguientes líneas te vas a enterar.

Corría el año 2000, cuando Erika Buenfil y Alexis Ayala protagonizaron una de sus telenovelas más exitosas, Así son ellas, melodrama escrito por Carlos Mercado, donde la 'reina del TikTok' dio vida a 'Dalia Marcelín', una mujer que se había enfocado en sus estudios y en superarse profesionalmente, y aunque se casó con su compañero de clases, terminó por divorciarse, pero posteriormente conoce al atractivo, 'Alejandro' (Ayala), con quien inicia un romance.

Erika Buenfil y Alexis Ayala en 'Así son Ellas'

Sí bien, ambos actores se reencontraron en otros melodramas, como en Amarte es mi pecado, donde ambos eran amantes o en Si nos dejan, ambos conservaron una excelente amistad, misma que presumieron durante la tarde del pasado lunes, 8 de agosto, cuando se organizaron para crear un performance de 'You're The One That I Want', de la película setentera, Vaselina, probablemente la razón de esto es debido al fallecimiento de la protagonista de cinta, Olivia Newton-John, el cual ocurrió ayer.

Erika Buenfil y Alexis Ayala hacen tributo a 'Vaselina'

Los miles de seguidores de Erika Buenfil y Alexis Ayala quedaron impresionados después de ver la coreografía de ambos, ya que, la actriz de Amores Verdaderos se caracterizó con una chaqueta de cuero, similar a la que 'Sandy' utiliza al final de la cinta, mientras que el villano de La Sombra del Pasado, se puso unos lentes oscuros al tiempo que bailaba igual que John Travolta. Los fans de ambas celebridades reconocieron que éste era un bello homenaje a Olivia, ya que, la despidieron de una manera muy "alegre".

