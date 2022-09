Adiós Chapoy: Tras rechazo por 'feo', exactor de TV Azteca vuelve a Televisa y se une a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso villano de telenovelas, quien durante 17 años estuvo trabajando para TV Azteca, regresará a la pantalla de Televisa luego de que lo corrieran por 'poco agraciado' hace 27 años y este jueves 1 de septiembre se presentó en el foro del programa Hoy. Se trata del reconocido actor Luis Felipe Tovar, quien se encuentra en la promoción de su nuevo melodrama Mi secreto.

Pese a ser un gran exponente del cine nacional, el intérprete mexicano tuvo un camino difícil para llegar a la televisión y es que él mismo ha dicho que no lo contrataban porque su físico no cumplía con los estándares de belleza. Su primer y único proyecto en la empresa de San Ángel fue Si Dios me quita la vida (1995), del cual fue despedido de un día para otro con el argumento de que era "poco agraciado".

Luis Felipe Tovar en 'Hoy'

El actor ha declarado que jamás pudo hacer audiciones para papeles estelares ya que su apariencia física no se lo permitía y hasta dijo que lo llegaron a llamar "Luis 'feíto' Tovar". Por fortuna, en el Ajusco sí le abrieron las puertas y formó parte de las novelas más entrañables como Cuando seas mía, Los Sánchez, Montecristo, Amor cautivo y Corazón en condominio. Además de que siempre estuvo dando entrevistas exclusivas a Ventaneando de Pati Chapoy y otros programas.

Hace unos años Felipe decidió probar suerte en Telemundo y grabó proyectos como El recluso, Preso No. 1 y Malverde: El Santo Patrón, sin embargo, el pasado 2021 superó el veto que le habían puesto en Televisa y fue contratado para formar parte del melodrama Mi fortuna es amarte. Pero contrario a lo que vivió hace dos décadas, ahora el histrión fue recibido con las puertas abiertas en esta televisora y por ello ya lo contrataron para otro melodrama.

El exitoso intérprete originario de Puebla, Puebla, consiguió integrarse al elenco de Mi secreto y la mañana de este jueves fue invitado especial del programa Hoy para contar todos los detalles del proyecto que se estrenará el próximo lunes 12 de septiembre. Las conductoras Galilea Montijo y Andrea Legarreta se declararon sus fans y no pararon de elogiarlo: "Qué honor pisar este foro", dijo el galardonado actor.

Luis Felipe comentó que está muy contento de haber hecho Mi fortuna es amarte, Perdiendo el juicio y Mi secreto al hilo y también agradeció a Televisa y al productor Carlos Moreno por esta nueva gran oportunidad: "Estoy muy contento por este proyecto, muy agradecido por la invitación que me hace Televisa y Carlos Moreno, es un elenco maravilloso", expresó el también artista de cine y teatro.

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy