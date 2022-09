Adiós 'Hoy': Tras 20 años en Televisa y quedar en la ruina, actriz se va a TV Azteca y llega a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora, quien trabajó durante más de 20 años en Televisa y formó parte del programa Hoy, abandona la televisora y los traiciona con el matutino Venga la Alegría de TV Azteca. Se trata de Sugey Ábrego, quien cayó en una crisis económica y laboral cuando azotó la pandemia por Covid-19, sin embargo, ahora ha salido adelante por una peculiar actividad: vender su ropa interior por Internet.

Sugey ha participado en telenovelas como Clase 406, Rebelde, Destilando Amor y De que te quiero, te quiero, además de participar en programas como Matutino Express donde daba la sección del clima y el programa Hoy, donde compitió en la segunda temporada del reality de baile Las Estrellas Bailan en Hoy. No obstante, en 2016 Sugey perdió su contrato de exclusividad, luego atravesó un tormentoso divorcio y se lleno de deudas. La actriz cayó en una profunda depresión que la hizo intentar quitarse la vida.

Tras un periodo difícil, Sugey decidió aprovechar su increíble figura y las herramientas que ofrecen las redes sociales para recurrir a otras formas de hacer dinero. La veracruzana de 43 años empezó un negocio de vender su ropa íntima en línea: "Agradezco a mi negocio de venta de prendas que uso porque eso me ha mantenido, enferma antes y después. Así que sí te puedo decir que es un gran negocio. 150 dólares y sí me los compran así que les puedo decir que huelo muy rico", dijo sin pena alguna.

Y ahora, la actriz traiciona a Televisa y aparece en las pantallas de TV Azteca pues este jueves 1 de septiembre fue invitada al matutino Venga la Alegría, en donde participó en la sección 'No hay punto medio', donde ayudó a debatir el tema: "Llevo 5 años sin pareja, ¿el problema soy yo?" con el actor Ricardo Franco, Miriam Solís, una terapeuta y los conductores Ricardo Casares y Anette Cuburu, quien reemplazó a Laura G quien normalmente conduce la sección.

Y es que tras su divorcio, la propia actriz ha señalado que ha estado sola, ya que después de todo lo que pasó ahora busca detalles muy específicos en una pareja y sabe qué cosas no son negociables para estar juntos, con el objetivo de no volver a pasarla mal. "Llevo 4 años sola, al principio me sentí mal y después dije: 'no... estoy viendo el buffet' porque es importante elegir y no cometer errores. Pero sí, dates que he tenido me han dicho que ando a la defensiva pero después de que te traicionan...", declaró.

