Adiós 'Ventaneando': Tras 28 años en TV Azteca, Salinas Pliego saca del aire a Pati Chapoy

Ciudad de México.- Vaya sorpresa que se llevaron televidentes este jueves 1 de septiembre cuando la titular del programa Ventaneando, Pati Chapoy, no estaba a cuadro en la emisión de espectáculos transmitida desde hace 26 años en TV Azteca. Y es que luego de la salida de la ejecutiva Sandra Smester hace unas semanas, se rumoraba que Pati sería su reemplazo, aunque ella misma desmintió la noticia. Ahora, revelan que fue precisamente por orden de Ricardo Salinas Pliego que Pati dejó el programa.

Chapoy, quien lleva más de 28 años en las filas del Ajusco luego de que trabajara por mucho tiempo en Televisa, al parecer tuvo una importante razón para dejar Ventaneando y sería por una reunión con el dueño Ricardo Salinas Pliego. Así lo señalaron conductores de Ventaneando cuando inició el programa de este jueves. Fue Daniel Bisogno quien anunció a todos los televidentes que su jefa no estaba en el foro por una fuerte razón.

"Se preguntarán dónde esta la patrona... pues anda en el Olimpo", comentó, mientras que Pedro Sola confirmó la información y aclaró: "en una junta a nivel empresarial". Fue en ese momento que Bisogno señaló que Pati no estaba porque se encontraba en una junta con Ricardo Salinas Pliego, dueño de la empresa. "En una junta con nuestro querido jefe", dijo Daniel. Por su parte, Ricardo Manjarrez sugirió que podrían estar haciendo 'ajustes': "¿reajustando quizás?", a lo que Sola respondió con un claro ataque a Smester.

"Ya ves que ya acabó la tiranía y tenemos que retomar fuerzas y éxitos otra vez", dijo contundente, enviando un fuerte mensaje a la directiva, quien abandonó TV Azteca hace dos semanas para irse a Telemundo. Posteriormente, Bisogno coincidió con el llamado 'Tío Pedrito' y agregó: "Vaya que hubo tiranía", a lo que Sola le reviró con un: "Vaya que sí". Aunque Pati sí llegó al programa, fue hasta después, desatando especulaciones sobre lo que vio en esa reunión con ejecutivos.

Instagram @ventaneandouno

Cabe mencionar que la relación entre Sandra y el elenco de Ventaneando al parecer nunca fue buena y Pati seguido tenía roces con la ejecutiva por la programación que elegía, su manera de trabajar y el hecho de que siempre optaba por reducirle horario a Ventaneando. Aunque por ahora no hay nada claro, Pati no abandonará el programa pronto pues ahora que Smester no está, habría recuperado su poder en la televisora, lo que ha puesto a temblar a más de uno que era aliado de Sandra, pues verían en riesgo su trabajo.

Sandra Smester

Fuente: Tribuna