Adiós 'Ventaneando': Tras unirse a Chapoy y salir del clóset, exactriz de TV Azteca llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora, quien hace poco estuvo en el foro de Ventaneando con Pati Chapoy, sorprendió a los televidentes debido a que hace algunas horas hizo fuertes declaraciones en una entrevista con el programa Hoy. Se trata de la intérprete mexicana Regina Orozco, quien a inicios de 2022 estuvo trabajando para TV Azteca pero hace algunos meses se reincorporó a Televisa.

La cantante de 58 años empezó su carrera artística con la televisora del Ajusco e hizo su debut actuando en la telenovela La casa del naranjo, también apareció en Lo que callamos las mujeres y además fue crítica de La Academia. Sin embargo, de unos años se integró a las filas de San Ángel participando en el Teletón 2011, actuando en la telenovela Mi marido tiene familia (2018) y hasta siendo invitada especial en el programa Hoy.

Regina, quien ya salió del clóset y admitió que tuvo un romance con otra mujer llamada Ximena Cuevas, se reincorporó a TV Azteca a finales del pasado 2021 para ser juez del concurso sabatino Todos a bailar que fue conducido por Ingrid Coronado. Esto le permitió a la intérprete capitalina ser invitada especial de diferentes emisiones de la empresa como Ventaneando, Venga la Alegría y Corazón Grupero.

Regina en 'VLA'

Sin embargo, hace unas semanas Orozco finalmente regresó a Televisa y apareció en el programa Con Permiso, conducido por Martha Figueroa y Juan José Origel, para hablar abiertamente sobre sus preferencias. La intérprete de teatro musical salió del clóset ante las cámaras del Canal Unicable y sorprendió confesar que estuvo 4 años casada con una mujer. Hay que recordar que ella ya se había declarado pansexual, lo que significa que se enamoraría de alguien sin importar el género.

Fueron 4 años, tuve una esposa, porque ya ves que todas las lesbianas se casan y yo seguí el ejemplo. Todas traen el velo de novia", dijo entre risas.

Fuente: Instagram @oficialreginaorozco

Mientras que la mañana de ayer miércoles 31 de agosto Regina reapareció en el matutino Hoy a través de una entrevista en la que arremetió en contra de Laura Zapata, quien días atrás declaró que México era un país repleto de flojos. La capitalina dijo que estaba en total desacuerdo con su colega y le envió el siguiente recado: "Que me perdone la señora Laura Zapata, pero si ese concepto tiene porqué no se va a vivir a... la chinga...".

Orozco comentó que no tiene nada en contra de la media hermana de Thalía, sin embargo, le recomendó mudarse de país si es que no soporta a los mexicanos y afirmó que ella sí está orgullosa de su tierra natal: "Yo respeto a la señora Zapata, si eso piensa de verdad pues abre un poquito los ojos, los mexicanos y mexicanas somos muy chingo... Le digo que se vaya a vivir a donde se sienta bien, si aquí no le da el ancho a mí sí, México lo amo".

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy