Alerta en el regional mexicano: Tráiler embiste autobús donde viajaba La Original Banda El Limón

Ciudad de México.- Uno de los grupos estelares a presentarse en la Feria Nacional de Fesnillo 2022 (Fenafre), en Zacatecas, fue La Original Banda el Limón, agrupación que ha cobrado fama en el país y en varias ciudades del mundo, motivo por el cual se ha vuelto relevante que mientras retornaban de la citada entidad, el autobús donde viajaban sufrió un accidente pues fue embestido por un tráiler, evento que fue revelado por uno de sus integrantes a través de las redes sociales.

De acuerdo con la información proporcionada por Kevin Melendres quien funge como vocalista, el vehículo donde los intérpretes de temas como Di que regresarás, Que me digan Loco o Sal de mi vida, atravesaba el estado de Jalisco cuando la unidad los chocó; incluso, en las plataformas digitales del antes mencionado se publicó una fotografía donde se aprecian los daños materiales que dejó este incidente del que, afortunadamente se reportó saldo blanco pues ninguno de los músicos resultó lesionado.

Aunque no se han revelado detalles oficiales, se mencionó que el trailer que embistió el autobús de La Original Banda El Limón, viajaba a exceso de velocidad, por lo que de inmediato el chofer que transportaba a los artistas se detuvo para evaluar los daños, tanto del vehículo como de alguno de los tripulantes, pues de haber sido así, se pediría apoyo a los cuerpos de emergencia, evento que no tuvo que ser necesario.

"Uno sale a trabajar y no sabemos lo que pueda pasar… ¡no sabemos si vamos a regresar con bien o si ya no regresaremos! Bendito Dios, no pasó a mayores… todos estamos bien", remarcó Melendres.