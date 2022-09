¿Eugenio Derbez sufrió un infarto? Filtran grave noticia y Alessandra Rosaldo confirma nueva cirugía

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor y productor Eugenio Derbez ha tenido bastante preocupados a sus admiradores y colegas debido a que hace varios días se reportó que había sido hospitalizado de emergencia tras sufrir un accidente y que además lo someterían a una delicada cirugía. Aunque se había manejado la versión de que el mexicano sufrió múltiples fracturas en el hombro, ahora surge el rumor de que se trató de un infarto.

Alessandra Rosaldo, esposa del querido histrión, es quien ha estado compartiendo un poco de información sobre la salud de Eugenio pero los detalles los ha filtrado la prensa. Diversos medios aseguran que el creador de La Familia P.Luche estaba jugando videojuegos al momento de tener el accidente y reportan que presuntamente su hijo Vadhir Derbez le habría prestado un casco de realidad virtual.

Eugenio y su hijo Vadhir Derbez

Al medio día del pasado martes, hora Los Ángeles, California, el patriarca de la Familia Derbez fue intervenido quirúrgicamente y más tarde su esposa confirmó que la cirugía en el hombro había sido todo un éxito. El paparazzi Pierre Rojas se entrevistó con el programa Chisme no Like luego de haber estado toda la noche en el hospital donde se encuentra el actor y reveló que podría tratarse de algo más grave.

El informante asegura que el mexicano de 60 años no se encontraba internado en el área de traumatología, donde se atienden casos como el suyo: "Hasta el día de ayer no estaba en esa sección, directamente se rumora que pueden ser temas del corazón", dijo. Por su parte, Javier Ceriani mencionó que existe el rumor de que en realidad "fue un infarto" lo que causó que Eugenio cayera en cama y el paparazzi añadió.

Hablamos de infarto, hablamos de situaciones ya más extremas en el cual hasta ahorita no se ha dado la claridad, no hay nadie que nos pueda dar información, todo es un misterio".

Tras surgir este nuevo rumor, la mañana de este jueves 1 de septiembre Alessandra fue captada en el Aeropuerto de la CDMX a punto de volar a Los Ángeles y compartió una inesperada notica: El actor tendrá que ser operado nuevamente. En entrevista con el programa Despierta América, la integrante de Sentidos Opuestos explicó que es probable que su esposo sea llevado al quirófano de nueva cuenta para "reemplazar" uno de sus hombros.

Eugenio Derbez y su esposa

La verdad es que los detalles prefiero que más adelante los comparta él. Fue una operación larga, sí muy complicada porque eran muchísimas fracturas, porque probablemente haya que reemplazar el hombro derecho", dijo.

La también actriz no quiso responder cuando los reporteros la cuestionaron sobre cómo había ocurrido el accidente y dijo que prefería que Derbez lo revelara en su momento, aunque sí descartó que haya ocurrido durante una filmación: "¡Imagínate!, es que a veces uno piensa, ¡ay, es una caída, no pasada nada!, yo la verdad es que no voy a compartir ningún detalle... Me imagino lo mucho que se ha especulado, y lo entiendo, pero no estaba filmando. Está en casa", señaló.

Asimismo, Ale platicó que su marido se encuentra "con mucho dolor" luego de las múltiples fracturas que sufrió pero dijo que se siente reconfortado por todas las muestras de cariño recibidas: "(Eugenio dice) Que agradece profundamente todas las muestras de cariño, el celular lo tuvimos que apagar porque no dejaba de sonar, que está muy conmovido por eso, por todo lo que ha recibido de mensajes, de muestras de amor, de cariño, de luz".

Fuente: Tribuna y Chisme no Like