Shock en Televisa: Tras polémica, Laura Zapata aclara porqué llamó "huevo…" a los mexicanos

Ciudad de México.- Uno de los personajes más polémicos del medio del espectáculo es la actriz Laura Zapata debido a que suele arremeter contra el actual Gobierno Federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, personaje con el que no simpatiza y por lo que, durante una entrevista con el periodista Carlos Alazraki se refirió a los mexicanos como "huevon…", evento que continuó sumando criticas a su forma de pensar y sobre todo, la que tiene de expresarse en las plataformas sociales.

Una de las personas que se sumó a esta ola de críticas fue la actriz y conductora Yolanda Andrade quien además declaró que ella es una "mantenida" pues es la actriz y cantante Thalía era quien se encargaba de su manutención, motivo por el que defendió a todo el pueblo de México a quien se refirió de esta amanera y de paso, le sugirió a la exvillana de la empresa Televisa ponerse a trabajar.

"Se murió doña Eva y se quedó sin maíz... ¿quieres que publique la mensualidad que recibiste todos estos años? dinos ¿en qué trabajaste? ¿cuánto te pagaron de honorarios?", dijo Andrade.

A modo de aclarar las razones por las cuales se retiró a que todos los mexicanos somos unos "huevon…", Laura Zapata publicó un video donde dejó claro que para ella los ofendidos son a los que "les quedó el saco", no obstante, ella es amante de los mexicanos que sí trabajan y que incluso se levantan a muy tempranas horas para buscar el sustento del hogar, mas no de aquellos que solo estiran la mano y esperan el apoyo del Gobierno del cual, ella no es partidaria como se dijo anteriormente.

"Quiero aclarar que la expresión de huevones, no era para todos los mexicanos. Fácilmente se vio quién se puso el saco; los que no producen, los que son las bases de Morena, los que reciben dinero a cambio de voto y cometen este fraude electoral", menciona en el clip.

En dicha aclaración, solo se pueden ver los comentarios de las personas que están de acuerdo con su postura más no de los mexicanos a los que realmente ofendió, todo debido a que ella se ha estado dedicando a bloquear a quienes considera seguidores de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y que claro está, podrían atacarla mediante estas plataformas digitales.

