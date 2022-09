Shock en Televisa: Tras rumor de cáncer, Rebecca Jones hace fuerte confesión sobre su salud

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz Rebecca Jones, quien está a punto de regresar a Televisa con la telenovela Cabo, reapareció ante los medios de comunicación luego de que su exesposo, el actor Alejandro Camacho, confirmara que nuevamente fue diagnosticada con cáncer. La villana de entrañables telenovelas por fin puso fin a los rumores e hizo una fuerte confesión sobre su salud.

Hace unas semanas la revista TVNotas entrevistó a un supuesto amigo de la exintérprete de TV Azteca para que les platicara si era verdad que nuevamente estaba enferma y él dijo que sí y que incluso ya había vuelto a su tratamiento de quimioterapias para enfrentarse a esta enfermedad. Como se recordará, en 2018 fue la primera vez que Rebecca había sido diagnosticada con cáncer de ovario y aunque estuvo delicada, logró salir adelante.

Mientras que su exesposo Alejandro Camacho, de quien se divorció hace 12 años, declaró en entrevista con varios medios de comunicación que la guapa actriz sí tenía cáncer pero no compartió muchos detalles: "Efectivamente tiene cáncer, es una mujer tan fuerte y tiene tanta fortaleza que está perfecta", expresó el histrión mexicano. No obstante, hace algunas horas la misma Jones salió a desmentir a su exmarido y señaló que no está enferma.

Yo creo que mi palabra vale más. Hace tres semanas hice todas las declaraciones que tenía que hacer y eso es más valioso que todo; si le quieren dar más peso a lo que dice una persona que no vive conmigo, que efectivamente es el padre de mi hijo, pero que no vive conmigo ni sabe nada de mi vida", dijo.

Y es que la actriz de novelas como El maleficio, Cuna de lobos, El ángel caído e Imperio de cristal ya había desmentido a la revista TVNotas en una entrevista exclusiva con el programa Hoy: "La verdad es que los primeros días no quise hacer ningún comentario porque creo que mi palabra vale, sobre todo, porque lo acababa de decir en el mismo programa, entonces, pues no hay que dar por hecho las cosas, tampoco se la puede pasar uno desmintiendo las cosas, lo importante es que uno sepa la verdad".

Rebecca sostuvo que su exesposo y padre de su hijo Maximiliano "no tiene por qué opinar" acerca de un tema tan delicado y volvió a hacer hincapié en que la única persona que dice la verdad sobre su salud, es ella misma: "“Yo creo que no lo hizo con mala intención, pero simplemente no tiene por qué opinar, eso sí es un hecho; yo no opino acerca de él, porque no sé su vida", expresó la actriz de Te acuerdas de mí.

Ya para finalizar, la bellísima mujer de 65 años volvió a reconfirmar que es una completa mentira que ella esté padeciendo cáncer otra vez: "Qué quede claro (que estoy muy bien de salud), ¿cómo me ven?", dijo. Y recordó que Fernando del Solar (qepd) le dejó una gran lección de vida antes de partir el pasado mes de junio: "Nuestro querido Fernando del Solar... me fascinó lo que dijo sobre la vida y la muerte... Yo vivo con la muerte aquí junto".

No es porque sea negativa, al contrario, soy muy positiva, porque vivo la vida, pero cuando la muerte nos sorprenda, pues que nos sorprenda bien; la muerte es lo más importante al igual que tu nacimiento así que hay que vivir", resaltó Rebecca.

