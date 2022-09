Sin trabajo y vetado: Tras acabar preso y 26 años en Televisa, galán deja novelas y llega a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico galán de telenovelas, quien presuntamente acabó vetado de Televisa luego de pisar la cárcel, sorprendió a los televidentes de TV Azteca debido a que este jueves 1 de septiembre reapareció en el programa Venga la Alegría tras pasar meses sin trabajo. Se trata del controversial actor Eleazar Gómez, quien estuvo preso por ejercer violencia en contra de su exnovia Tefi Valenzuela.

Como se recordará la carrera del también cantante se frenó en noviembre de 2020 cuando la cantante peruana lo denunció por haberla golpeado, mordido la cara y hasta tratado de estrangular la misma noche en que le pidió matrimonio. Tras su detención, el joven artista fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte y salió libre cuatro meses después tras comprometerse a tomar terapia, disculparse con la víctima y pagar una compensación económica de 400 mil pesos.

Eleazar fue detenido por golpear a Tefi Valenzuela

Lastimosamente Eleazar tuvo que pagar las consecuencias de sus actos y hasta el momento sigue sin ser contratado ni en la empresa de San Ángel ni en ninguna otra televisora. Empezó su carrera con una pequeña participación en el melodrama Retrato de familia y luego se unió a otros como Luz Clarita, Clase 406, Atrévete a soñar, Las tontas no van al cielo, Rebelde y La mexicana y el güero, el cual dejó a mitad de las grabaciones pues fue puesto bajo arresto.

Desde entonces no se ha parado de especular que el hermano de la actriz Zoraida Gómez estaría vetado de Televisa y que además ninguna empresa lo querría contratar, incluidas Telemundo y la televisora del Ajusco. Sin embargo, la mañana de hoy jueves 1 de septiembre el mexicano de 36 años reapareció en el Canal Azteca Uno a través de una entrevista que dio a diversos medios de comunicación como VLA.

Gómez fue captado en las instalaciones del Aeropuerto de la CDMX y confesó que se encontraba regresando de un viaje familiar con su madre pero no quiso decir cuál fue su destino y solo comentó que su vuelo había durado 12 horas. La prensa cuestionó al actor sobre qué pensaba de su exnovia Danna Paola, quien ha dicho que su romance fue "tóxico", y las críticas que ha recibido por su cuerpo y así respondió:

Soy un gran admirador de ella, por supuesto... No es por ser grosero pero no tengo ni idea, hermano. La verdad, no tengo idea".

El también modelo también fue cuestionado sobre sus planes laborales y descartó que vaya abrir una cuenta de OnlyFans. No obstante, destacó que su teléfono no ha parado de sonar pues le han hecho varias propuestas para volver a la televisión pero dijo que no las ha aceptado porque prefiere hacer música: "Les cuento que he estado recibiendo llamadas, hay propuestas pero ahorita quiero terminar mi álbum y componer un poquito".

