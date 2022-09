Tatiana se vuelve viral por los "exorbitantes" precios de sus shows para fiestas infantiles

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de se confirmara a Tatiana como la nueva conductora de la próxima edición de MasterChef Celebrity, la cantante vuelve a estar en el foco de atención, pues recientemente se hizo viral en redes sociales un cartel con los presuntos precios para que ella interprete las tradicionales Mañanitas y parta el pastel en una fiesta de cumpleaños, conviviendo con todos los invitados.

Ante esta imagen, los usuarios de internet no dudaron en señalar el elevado costo de cada espectáculo y los memes y reacciones no se hicieron esperar. La cantidad que los clientes deben pagar por contar con la presencia de Tatiana, ha dividido opiniones, debido a que para muchos, es considerado costoso, debido a que la imagen de Tatiana no es tan popular en las nuevas generaciones de niños.

Los supuestos precios de los shows de Tatiana

De acuerdo con la tarjeta titulada "Fiestas Infantiles 2022", la famosa tiene tres paquetes: el primero llamado Presencial de 40 mil pesos; el segundo nombrado Mini Show, cuesta 90 mil pesos; y por último, el Show Completo, el cual lleva el precio de 200 mil pesos. Cabe señalar que a pesar de que estos costos no han sido confirmados por Tatiana, ella ha reconocido que trabaja de manera independiente en este tipo de eventos.

Recordemos que el boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez siempre se ha caracterizado por no escatimar a la hora de darse gustos, y en el cumpleaños número 4 de su hija María Fernanda no fue la excepción, ya que el pugilista contrató a Tatiana para animar la fiesta. La celebración de la menor tuvo por temática La Sirenita de Disney, sin embargo, la cantante también formó parte de ella.

Hace solo unos días salió a la luz que Tatiana tendrá su propio programa tipo late night show en TV Azteca. Así lo informó el productor Fercho Nolla, quien explicó que La reina de los niños tiene el mismo perfil que Verónica Castro, por lo que cual crearán un show parecido al de Mala noche… ¡no!: "La trajimos porque confiamos y creemos en ella como conductora".

Fuente: Tribuna