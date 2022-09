Tras 14 años en Televisa y casi morir, galán de novelas traiciona a 'Hoy' y vuelve a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un querido galán de telenovelas, quien hace poco confesó que cayó en depresión y pensó en quitarse la vida, dio un duro golpe al rating del programa Hoy debido a que este jueves 1 de septiembre los traicionó y se unió al matutino de la competencia, Venga la Alegría. Se trata del actor Ricardo Franco, quien cuenta con una carrera de 14 años en Televisa y hace poco realizó su último melodrama en la empresa.

El intérprete mexicano hizo su debut en la empresa de San Ángel desde 2008 cuando participó en varios episodios del programa unitario La rosa de Guadalupe y posteriormente en el mismo año le dieron un pequeño papel en la telenovela Querida enemiga. Luego de esta, Ricardo no paró de trabajar y le siguieron otros proyectos como Mi pecado, Corazón Indomable, La Gata, Que te perdone Dios, Simplemente María, Mi adorable maldición, Sin miedo a la verdad y Mi fortuna es amarte.

Además recientemente el originario de Aguascalientes formó parte del melodrama Amor Dividido, protagonizado por Eva Cedeño y Gabriel Soto, e interpretó al personaje de 'Ramiro Salcedo', un policía malvado y machista que se enamoró de 'Xiomara' (Mar Bonnelly). Franco incluso visitó el foro del programa Hoy para promocionar este proyecto al lado de sus compañeras Mar Bonnelly y Laura Vignatti.

En septiembre de 2020 el intérprete de 40 años vivió uno de los peores momentos de su vida debido a que sus dos padres murieron. El señor Felipe Franco y la señora Sofía Sierra perdieron la vida por escasa diferencia de 15 días, lo cual significó un duro golpe para él. Aunado a estas duras pérdidas, el villano de novelas también se vistió de luto por la muerte de su perro, a quien consideraba parte de la familia, y de su abuela, quien falleció atropellada.

En una entrevista con la revista TVNotas, Ricardo confesó que estas partidas le desencadenaron un episodio de crisis de ansiedad y depresión, al grado de que hasta sintió el deseo de quitarse la vida, confesando que cuando era pequeño ya lo había intentado: "Intenté varias veces quitarme la vida. La primera vez cuando tenía 5 años, después a los 10, a los 12, y ahora que me pasó todo esto se me venía a la mente las ganas de querer hacerme algo... Ya no volví a atentar contra mi vida, solo cuando estaba chico, pero de repente sí vienen a mi mente esos deseos".

Aunque sus proyectos en Televisa son muy recientes y además hace unos meses estuvo en el matutino de Las Estrellas, este jueves Franco volvió a unirse a la empresa de la competencia TV Azteca. El actor hidrocálido visitó el foro de Venga la Alegría para formar parte del debate en la sección No hay punto medio, aunque hay que resaltar que anteriormente él ya había estado en ese programa participando en el Sabelotodo.

