VIDEO: Niurka desata polémica al internar besar a la fuerza a conductora de televisión

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- La polémica Niurka Marcos está dando de qué hablar una vez más, y es que la vedette intentó besar a la fuerza a una conductora de televisión en pleno show en vivo. Todo sucedió porque la cubana asistió al programa Siéntese quien pueda y ella y los conductores estaban hablando de la noticia de que Bad Bunny se besó con uno de sus bailarines en la entrega de premios MTV VMAs 2022.

La controversial artista radicada en México dio su opinión a favor del cantante puertorriqueño y aseguró que lo que él había hecho no tenía nada de malo ni debía ser polémico a estas alturas. Para poner el ejemplo sobre su comentario, Marcos se levantó de la silla y se dirigió a una de las panelistas para tratar de besarla, pero las cosas no salieron como esperaba.

De esta manera, la exconcursante de La casa de los famosos se acercó a Alejandra Jaramillo para tratar de besarla: "Yo puedo hacer así si me dan permiso". No obstante, la presentadora ecuatoriana no se sintió cómoda con la situación y se negó a ser besada: "No, pero si no quiero no me pueden obligar, yo no quiero darle ningún beso".

Enseguida, Jaramillo retomó el tema de Bad Bunny para rememorar la impresión que tuvo de niña cuando vio en televisión el beso que Madonna les dio a Britney Spears y Cristina Aguilera en 2003: "Yo respeto, pero en mi caso no comparto. Yo tenía 9 años cuando vi este beso entre Madonna, Britney Spears y Cristina Aguilera, y para mí fue un impacto bastante grande, que mi mamá tuvo que sentarse a explicarme".

A partir del minuto 5:08

Para cerrar el tema, Niurka dio su opinión sobre "la igualdad de géneros": "Existe hoy en día la igualdad de géneros, existe hoy en día darse amor en la humanidad". Pero como era de esperarse, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Algunos comentaron positivamente sobre Niurka, aunque también hubo varias críticas para la 'mujer escándalo'.

Fuente: Tribuna