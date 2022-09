Bajó 8 kilos: Tras 23 años en Televisa y fracaso en TV Azteca, actriz llega a 'Hoy' y hunde a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz, quien tiene más de 23 años de experiencia en Televisa y hace unos meses presumió llevar 8 kilos abajo, sorprendió a todos los televidentes pues hace algunas horas reapareció en el programa Hoy luego de haberse ido a trabajar a la competencia TV Azteca. Se trata de la mexicana Mariana Botas, quien hace poco se llevó una muy mala experiencia al unirse a la empresa del Ajusco para Todos A Bailar.

La también conductora declaró en su programa de YouTube Envinadas que la pasó muy mal mientras estuvo en el reality conducido por la querida Ingrid Coronado ya que asegura que la producción trató de usarla para subir el rating haciéndola ver como 'la mala' del programa y adelantó que jamás volvería a participar en un concurso de ese tipo: "Me provocaron, me picaron porque eso daba rating... pero jamás iban a ver a Mariana Botas decir una vulgaridad o salirme de mis casillas o ser una maleducada al aire, eso no iba pasar", contó.

Aunque muchos pensaron que Mariana no volvería a pisar la empresa de San Ángel luego de traicionarlos con TV Azteca, la actriz acaba de volver para grabar las dos nuevas temporadas de Una Familia de Diez. La intérprete de 32 años empezó su carrera artística en esta televisora siendo una niña cuando participó en el melodrama Una luz en el camino (1998) y de ahí le siguieron otras novelas como Serafín, Cuento de navidad, El precio de tu amor y Atrévete a Olvidarme.

Su último melodrama fue Esperanza del corazón en 2011 y después la actriz se mantuvo activa a través de apariciones en La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, así como la serie de comedia de Jorge Ortiz de Pinedo. La mañana de ayer viernes 9 de septiembre Botas dio un duro golpe al rating del matutino Venga la Alegría debido a que apareció como invitada especial del programa Hoy.

La también cantante, quien no cuenta con exclusividad, platicó con Tania Rincón y Yurem Rojas acerca del regreso de Una Familia de Diez e informó que se avecinan dos temporadas llenas de sorpresas. Mariana recordó que ella era menor de edad cuando este proyecto empezó hace 15 años, por lo cual agradece seguir formando parte de él: "Es de verdad un honor, una bendición estar aquí, pero esto es gracias al cariño del público".

Botas no quiso adelantar si en los nuevos capítulos su personaje 'Martina' encontrará el amor luego de quedar 'vestida y alborotada' pero sí dijo que la historia "cambiará de rumbo" porque 'Plácido' por primera vez abandonará su hogar: "¿Cómo va a sobrevivir la Familia de Diez sin el pilar de la casa? a eso nos vamos a enfrentar, 'Martina' ya tiene un bebé y no tiene papá que lo mantenga, entonces en esa va andar", explicó.

Hay que recordar que don Jorge grabó los nuevos episodios desde Acapulco, Guerrero, ya que no puede venir a la CDMX porque la altura de este lugar afecta su salud. Ya para finalizar la entrañable actriz adelantó que próximamente grabarán la película de Una Familia de Diez: "Se acercó Videocine a decir '¿si lo hacemos?', estaría increíble, llevar Una Familia de Diez al cine sería algo emblemático después de tanto tiempo".

