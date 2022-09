Bomba en la corona: Carlos III habría sido la causa de que Meghan Markle y Harry se separaran

Comparta este artículo

Balmoral, Escocia.- Dos días han pasado desde el fallecimiento de Isabel II, y aunque los reflectores se encuentran enfocados en la vida y obra de la monarca, lo cierto es que un nuevo drama se ha estado suscitando tras bambalinas con Meghan Markle y el príncipe Harry como protagonistas. Como muchos sabrán, la actriz de Suits y el hijo de la princesa Diana tuvieron que separarse tras la muerte de la soberna inglesa, motivo por el que surgieron diversas especulaciones al respecto, no fue sino hasta la mañana de este sábado, 10 de septiembre que se pudo vislumbrar lo que realmente ocurrió.

Como muchos sabrán, durante la madrugada del pasado jueves, los médicos alertaron a la familia real de que la salud de la reina Elizabeth se había mermado, por lo que los royal más cercanos a ella se apresuraron a ir a Escocia, en el palacio de Balmoral, para poder despedirse de la reina madre, entre ellos se encontraba Harry quien, como era de esperarse, acudiría en compañía de su inseparable esposa, la polémica actriz, Meghan Markle, pero los planes cambiaron rápidamente y minutos después el portavoz de la pareja anunció que solo el hijo menor de Lady Di iría a su última cita con su abuela.

Como se mencionó anteriormente, la ausencia de la actriz de Los Ángeles alertó a la prensa, quienes comenzaron a especular que, probablemente, no sería bien recibida por las controversiales declaraciones que dio unos días antes, en la revista neoyorquina, The Cut, con respecto a que, por la simple existencia de ella y de su familia alteraban la "dinámica de la jerarquía", entre muchas otras cosas que, por obviedad, no habrían sido tomadas a bien por la realeza británica.

De acuerdo con información de una fuente de palacio, para The Sun, las especulaciones no estaban demasiado lejos de la realidad, ya que, habría sido el propio Carlos III quien llamó a Harry para darle la noticia, al tiempo en el que le pidió que no llevara a Meghan Markle a Balmoral, ya que, se trataba de un momento profundamente triste para la familia, por lo que no sería apropiado que la celebridad acudiera al lugar.

Charles le dijo a Harry que no era correcto ni apropiado que Meghan estuviera en Balmoral en un momento tan profundamente triste. Señaló que Kate (Middleton) no iría y que los números realmente deberían limitarse a la familia más cercana (...) Carlos III dejó muy, muy, muy claro que Meghan no sería bienvenida", señaló el informante

A pesar de las tensiones entre la actriz estadounidense y su familia política, parece ser que el rey Carlos ha elegido el camino de la diplomacia, esto es debido a que, en su primer mensaje como el soberano de Reino Unido habría extendido la bandera de la paz hacía su hijo menor y Markle, a quienes les expresó su "amor", mientras se encuentran en el extranjero. Cabe señalar que este mensaje fue pregrabado y cualquier cosa podría ocurrir luego de la última entrevista de la famosa en Nueva York.

