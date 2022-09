Con el sentimiento a flor de piel, Andrea Legarreta da inesperada noticia sobre su familia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este sábado, 10 de septiembre, la querida conductora de Hoy, Andrea Legarreta, logró paralizar a sus más de 5 millones de seguidores, en Instagram, después de publicar un mensaje en el que dio una inesperada noticia con respecto a su familia... ¿será que algo malo ocurrió con su esposo, Erik Rubín o sus hijas, Mía y Nina? Si quieres averiguarlo no dejes de leer, porque en las próximas líneas te enteras.

Los fanáticos del exTimbiriche, así como de la impecable actuación de Nina y el gran talento en la música de Mía, pueden estar tranquilos, ya que, la familia directa de Andrea se encuentra de lo mejor, incluso, este año han disfrutado intensamente de la vida, al ocupar cada momento libre que tienen para conocer otros países, ya que, en los últimos meses han ido a visitar desde naciones europeas hasta asiáticas.

Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la compañera de Galilea Montijo? Resulta ser que el día de hoy, la actriz de Vivan los niños se encontraba de fiesta y es que, su adorada prima, María Valentina Martínez Olguín se encontraba celebrando su cumpleaños, motivo por el que Andrea le dedicó un conmovedor video de todos los momentos maravillosos de los que han disfrutado. El clip fue publicado a través de la cuenta oficial de Instagram de Legarreta y estaba acompañado pro la canción de Betty Who, 'I Love You Always Forever'.

Parece ser que el amor de Andrea es tan grande que ya dejó de ver a Vale como su 'prima', ya que, en el mensaje se dirigió a ella como su "hermana", en el mismo le agradeció por todo el tiempo que habían pasado juntas e incluso la lleno de buenos deseos para esta nueva vuelta al sol, así como para el resto de su vida, también enfatizó en el gran amor que siente por ella, hecho que hizo que varios famosos se unieran al festejo y reaccionaran, entre ellos se puede mencionar a Galilea Montijo, Triana Casados, Shanik Berman, Sofía Villalobos y Marcela Cueva.

Lo que yo te amo. Lo orgullosa que estoy de ti. Lo agradecida de tenerte como hermana de vida por siempre y para siempre. Deseo todo lo bello de la vida para ti mi preciosa Vale. Mereces amor, sonrisas, apapachos, alegrías, salud plena, momentos inolvidables, plenitud, paz, sueños cumplidos y todas las bendiciones de la vida. Celebro cada segundo de tu vida y atesoro tu compañía, amor y apoyo siempre. Te amo

