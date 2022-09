Se retira: Estrella de televisión es destrozada tras recibir una dura noticia sobre su salud

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Este sábado, 10 de septiembre, una afamada estrella de televisión, dio de qué hablar, luego de recibir una dura noticia con respecto a su salud, misma por la que tiene que marcharse del proyecto en el que se encuentra trabajando, actualmente. De acuerdo con información emitida por la actriz, su retiro es temporal y espera regresar lo antes posible a la puesta en escena en la que está colaborando.

Se trata de la polémica actriz Lea Michele, quien logró conquistar los corazones de miles tras dar vida a la exigente 'Rachel Berry', en la serie de comedia musical, Glee. Resulta ser que la exnovia de Cory Monteith, logró convertirse en la protagonista de la obra de teatro, Funny Girl, algo que resulta irónico, ya que, ese era el sueño de su personaje en la serie de Fox; sin embargo, tras cinco presentaciones, la celebridad recibió un duro golpe, ya que tendrá que abandonar el proyecto por cuestiones de salud.

Fotografía de Lea Michele

De acuerdo con las publicaciones de Michele, en algún momento de esta semana, comenzó a manifestar síntomas de Covid-19 y aunque la prueba que se aplicó no dio resultados conclusivos (es decir, no está comprobado que tenga la temible infección) tendrá que abandonar su participación como 'Fanny Brice', por protocolo de la producción. Según las afirmaciones de Lea, en sus historias de Instagram, ella no es la única persona afectada, ya que, hay un "brote" en el teatro donde se está presentando la obra, por lo que varios actores serán reemplazados para las próximas fechas.

Estoy devastada de decir que debido a los primeros signos y síntomas de Covid y un resultado de prueba no concluyente, debido a los protocolos de seguridad de la producción, no puedo actuar en los programas de hoy. Julia va a triunfar como 'Fanny', al igual que todos nuestros increíbles suplentes que han dado un paso al frente tan increíblemente esta semana, mientras luchamos contra un brote de Covid muy intenso en nuestro teatro", señaló la famosa

Comunicado de Lea Michele

Créditos: Instagram @leamichele

De acuerdo con información de Daily Mail, Lea Michele ha estado triunfando en su encarnación de 'Fanny Brice', ya que, durante la noche de apertura recibió cuatro ovaciones de pie, antes de que llegara el intermedio, algo que muy pocos actores y actrices de Broadway han logrado presumir, por lo que existe una alta posibilidad de que la actriz de Glee haga todo lo posible para volver mejor que nunca a los escenarios.

Fuentes: Tribuna