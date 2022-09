Tiene tumor cerebral: Tras pleito con Gustavo Adolfo Infante y despido de 'VLA', conductora renuncia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una exconductora de Venga la Alegría, quien estuvo 12 años en TV Azteca y se cambió al matutino Sale el Sol de Imagen Televisión luego de su despido del Ajusco, habría puesto su renuncia sobre la mesa tras el pleito con Gustavo Adolfo Infante ocurrido esta semana en plena sección de 'Pájaros en el alambre'. Se trata de Ana María Alvarado, quien como se recordará, en 2020 preocupó a toda la farándula al anunciar que padecía un tumor cerebral.

En ese entonces, la presentadora de espectáculos rompió en llanto en pleno programa en vivo al revelar que padecía un tumor cerebral, pero que mientras no creciera no la iban a operar, por lo que se encontraba bien, sin embargo, al escuchar las palabras de su entonces compañera Talina Fernández, no pudo evitar llorar: "No va a pasar nada, estoy bien, no voy a morir... no estoy tan sana, pero ya estoy en tratamiento, voy a estar bien", dijo Ana María entonces.

Como se recordará, Ana María estuvo envuelta en tremenda polémica al igual que su colega Joanna Vega-Biestro luego de que Gustavo Adolfo Infante arremetiera contra ellas durante uno de los segmentos en vivo de Sale el Sol. Debido a que durante la acalorada discusión el periodista solicitó irse del programa o en su defecto que despidieran a Vega-Biestro y aseguró que ambas no lo respetaban, este viernes el comunicador les pidió disculpas, aunque el público no quedó conforme.

Según el canal de YouTube Chacaleo, Ana María habría puesto su renuncia sobre la mesa tras lo sucedido: "Harta de los desplantes y la prepotencia de Gustavo Adolfo Infante, la presentadora Ana María Alvarado puso su renuncia ante los altos mandos de Imagen TV, pues no está dispuesta a seguir soportando los atropellos del autodenominado 'periodista de las exclusivas', pues ya está cansada de sus arranques y menosprecios", sostuvo el medio.

El canal aseguró que Tras terminar la emisión, las cosas se salieron de control y los reclamos "no se hicieron esperar" y la conductora presuntamente "aseguró que ya estaba harta de Infante y se iría del matutino". El canal reportó que ejecutivos fueron los que habrían convencido a Ana María de no irse y le exigieron una disculpa a Gustavo, sin embargo, no contaban con la reacción en las redes sociales, pues usuarios estallaron contra la empresa y con el periodista por lo sucedido.

"Estando las cosas de color de hormiga en Sale el Sol, la propia Ana María reconoció que su relación laboral con Gustavo no es la mejor y que detrás de cámaras ha platicado con él para que no haga de sus diferencias un asunto personal, pero ni con esas pláticas el periodista se logra calmar", reportó Chacaleo y añadió: "En esta ocasión, la comunicadora sacó su carácter y llevó hasta las últimas consecuencias las amenazas de Gustavo Adolfo al poner su renuncia sobre la mesa ante la insoportable situación de prepotencia".

Y es que aunque al día siguiente él pidió disculpas y aparentemente hicieron las paces ya que Infante dijo que este incidente no volvería a suceder, el canal agregó: "lo cierto es que en 'Sale el Sol' están indignados por el comportamiento de Infante y no descartan que Ana María deje el matutino ante el desagradable clima laboral que ha provocado su compañero de trabajo".

"En la actualidad Ana María está en la espera de que Gustavo tenga uno de sus arranques para ahora sí decirle adiós a la televisora, pues sabe que el periodista está bien parado con los dueños del canal por lo que su estancia sería insostenible", finalizó Chacaleo. Cabe mencionar que esta información no ha sido confirmada por los involucrados y no se sabe si Ana María dejará o no la televisora, por lo que hasta ahora permanece en calidad de especulaciones.

Fuente: Tribuna