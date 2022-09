Tras 23 años desaparecida y traición con TV Azteca, querida protagonista 'regresa' a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras 23 años retirada de la actuación y abandonar México, una famosa exprotagonista de telenovelas reaparece en Televisa. Se trata de Ana Colchero, quien luego de triunfar en San Ángel pero acabar en un conflicto legal en TV Azteca, hizo su último melodrama Isabella, mujer enamorada en 1999. Después desapareció del medio artístico para dedicarse al activismo político y a escribir varios libros. ¿Vuelve en un nuevo proyecto?

Como se recordará, Colchero, nacida en Veracruz de inmigrantes españoles, empezó su carrera artística en los 80's de la mano de Televisa. La actriz debutó en Los años perdidos en 1987 junto al fallecido primer actor Rogelio Guerra, Alejandro Aragón y Sylvia Pasquel. Luego se unió al elenco de Destino y Yo no creo en los hombres, además de convertirse en la antagonista de Valeria y Maximiliano en 1991. En 1993, vino el papel que la catapultó a la fama internacional: la villana de Corazón Salvaje.

Ana Colchero

La historia, producida por José Rendón para Las Estrellas, protagonizada por los fallecidos Edith González y Eduardo Palomo, con las actuaciones antagónicas de Colchero y Ariel López Padilla. Colchero interpretó a 'Condesa Fernanda María Carlota Aimeé De Altamira Montero de Alcázar y Valle'. Este melodrama fue un éxito y alcanzó niveles de audiencia nunca antes registrados en la televisión mexicana. Hace apenas unos meses Televisa recuperó los derechos y empezó a retransmitirla en el canal TlNovelas.

Su último proyecto en Televisa fue Alondra, en 1995, su primer protagónico en donde compartió créditos con Gonzalo Vega, Ernesto Laguardia y Marga López, entre otros. En 1996, Ana optó por cambiarse a las filas de TV Azteca, sin embargo, tuvo un problema legal con la empresa en 1997 y este le valió "ser vetada de todas las televisoras mexicanas". En 1999, en la empresa América Producciones, hizo su última telenovela alejada de los 'gigantes' de la televisión en México.

Este proyecto llamado Isabella, mujer enamorada no tuvo el éxito esperado y desde ahí la actriz se retiró, cambiando la fama por otros ámbitos. Sin embargo, reaparece, pero no en un nuevo proyecto, sino en las redes sociales de Televisa. Sí, en el Instagram del canal TlNovelas recordaron la fecha de estreno del melodrama Alondra, llenando de elogios a Colchero y deseando que vuelva a la pantalla chica.

Instagram @tlnovelas_tv

¿Qué fue de Colchero?

Según contaron Ariel López Padilla y la productora Carla Estrada hace unas semanas en conferencia de prensa, la exactriz vive en España, donde está escribiendo: "Yo sé por contactos indirectos que vive en España y escribe, yo la busqué en algún momento y me sorprendió que no me contactara porque hay una gran amistad", explicó Ariel. Desde hace algunos años se dice que tiene una cuenta de Instagram, aunque no es oficial y no sube fotos desde hace tiempo.

Así luciría Ana Colchero actualmente

En una de las últimas imágenes de cómo luciría la actriz a sus 54 años dejó en shock a sus seguidores, pues se ve espectacular. Cabe recordar que Colchero es excuñada del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell (su hermana Arantxa está separada de él) y entre sus últimas declaraciones, sostuvo que ya no quería que le preguntaran de otras personas o temas, solo de ella y su vida, aunque hasta el momento no ha dejado claro porqué se retiró.

Fuente: Tribuna