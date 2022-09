Tras 34 años en Televisa, querida actriz llega a Telemundo; es captada en momento aterrador

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- Sí hay algo que se puede mencionar de Televisa, es que por sus pasillos han pasado estrellas que más tarde se convirtieron en artistas de talla internacional y es que, según declaraciones de Eugenio Derbez para Omar Chaparro, existe un mundo más allá de La fábrica de los sueños, hecho que algunas celebridades descubrieron únicamente hasta que se quedaron sin el contrato exclusivo de la empresa de los Azcárraga.

Tal fue el caso de Chantal Andere, quien en el año 2019 se quedó sin el cobijo de la compañía de San Ángel y, aunque esto significó un duro golpe para ella, lo cierto es que, actualmente, está viviendo una de las mejores etapas de su vida, como agente independiente: "Al principio fue fuerte. Los primeros dos meses era como todo muy confuso, muy extraño. Luego vino la pandemia y era como, ¿qué está pasando?", declaró la artista a la revista Hola en el 2021.

Fotografía de Chantal Andere

Luego de recuperarse del impacto inicial, la hija de Jacqueline Andere comenzó a explotar su talento en el teatro e incluso se dio el lujo de regresar a Televisa, aunque esta vez no firmó un contrato de exclusividad, sino por proyecto, lo que significa que sólo podrá estar dentro de la televisora de Emilio Azcárraga mientras esté colaborando con un melodrama, en este caso fue Mi fortuna es amarte del año pasado, tras ello regresó a los escenarios.

Como muchos sabrán, actualmente, Chantal se encuentra trabajando en la telenovela El conde amor y honor, donde dará vida a la malvada 'Josefina de Zambrano'. Parece ser que la novela será ambientada en la década de los años 30 y 40; sin embargo, esto no exenta a la producción de no ser lo suficientemente extrema, ya que, durante la mañana de este sábado, 10 de septiembre, la antagonista de Amor Real y La Usurpadora fue captada mientras sostenía una tarántula, arácnido que, normalmente, es muy temido, aunque existe la posibilidad de que ésta no tuviera veneno, Andere se veía sumamente emocionada por la experiencia.

Esto sucede cuando te animas a agarrar una tarántula", declaró la famosa en su video

Fuentes: Tribuna