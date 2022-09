Tras el fallecimiento de Isabel II, el príncipe William destapa cómo era su abuela en realidad

Londres, Inglaterra.- El pasado jueves, 8 de septiembre, Reino Unido recibió un duro golpe, luego de que su monarca, Isabel II perdiera la vida, después de haber pasado algunos meses con complicaciones de salud. A casi 42 horas de estos hechos, el heredero al trono, el príncipe William, rompió el silencio, a través de un comunicado en su cuenta oficial de Twitter y reveló cómo era en realidad su abuela, Elizabeth.

Fue durante la mañana de este sábado, 10 de septiembre, cuando el hijo mayor de la Princesa Diana abrió su corazón ante sus millones de seguidores y reveló que sí bien, el pueblo de Inglaterra, así como el resto de las naciones de Reino Unido y la Commonwealth habían sufrido un golpe irremediable, él había perdido a su abuela, hecho que se volvía dolorosamente personal, a partir de ello, el cuñado de Meghan Markle habló un poco sobre el gran ejemplo que fue su abuelita, no solo para él, sino para varias naciones.

El jueves, el mundo perdió a un líder extraordinario, cuyo compromiso con el país, los reinos y la Commonwealth fue absoluto (...) Yo, sin embargo, he perdido a una abuela. Y aunque lamentaré su pérdida, también me siento increíblemente agradecido. He tenido el beneficio de la sabiduría y la tranquilidad de la Reina en mi quinta década", declaró el futuro rey de Inglaterra