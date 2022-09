Tras fuertes ataques, Michelle Rubalcava amenaza con exponer a Gustavo Adolfo Infante

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace apenas unos días, el conductor de Sale el sol, Gustavo Adolfo Infante, se peleó con sus compañeras de programa, Joana Vega-Biestro y Ana María Alvarado al aire, al punto en que amenazó con renunciar. Según Infante, las otras presentadoras querían desacreditarlo, pero ellas argumentaron que solo opinaron distinto a él; al día siguiente hicieron las pases y se disculparon con el público.

Tras esta noticia, Michelle Rubalcava dio su opinión en Twitter sobre el actuar de su excompañero de De Primera Mano: "A mí de este señor no me extraña para nada lo que hizo, siempre se ha manejado así... yo sí creo que van a correr a Joanna, porque este señor ya demostró quién lleva los pantalones en esa empresa, no son los directivos, es el señor Gustavo Adolfo Infante, él es el que lleva la batuta, como todo le conceden, la van a correr".

De igual manera, Michelle aprovechó para adelantar que si Joanna era despedida, él iba a hablar todo lo que sabía de Gustavo Adolfo, pues también lo acusó de ser un periodista vendido, pues asegura, tuvo lujosas cenas con Larry Ramos y Ninel Conde para hablar bien de él, al igual que con Karla Panini.

Ya le están sacando sus trapitos, lo que dijo Alfredo Adame, créanme que no está diciendo mentiras, y yo siempre he dicho que mi agradecimiento lo demuestro más por lo que callo que por lo que digo. Y si a Joanna Vega-Biestro le quitan el trabajo a ver si ahora sí me animo a sacar cosas de las que tengo pruebas, porque ahora sí ya estuvo bueno, es injusto que haya gente mala", dijo Mich.

Pero las cosas no acabaron ahí, pues Gustavo Adolfo Infante le respondió por medio de su canal de YouTube y acusó a Michelle Rubalcava de haber metido con personas a su camerino, para presuntamente intimar, así como intentar ligarse a los ejecutivos del canal y además aseguró que llegaba borracho a trabajar. Sin embargo, el presentador de Chismorreo no se quedó callado.

Aunque esta vez, Rubalcava no se preocupó por desmentir las declaraciones de su excompañero, se burló de la forma en que el titular de De Primera Mano decidió atacarlo: "Jajajajaja me voy enterando que la alcohólica closetera me acaba de decir 'Borracho' y que le tiraba la onda a los ejecutivos de @ImagenTVMex anda ardida esa mujer".

Pese a que en varias ocasiones Rubalcava ha mencionado que Infante lo tiene bloqueado de redes sociales, intentó arrobarlo en el video donde el presentador hizo las declaraciones respecto a Michelle. En este segundo mensaje escribió: "Ya bebé acéptalo, me amas @gainfantetv". Por último, Michelle respondió con un "Es lo más seguro" a un usuario que escribió: "Tal vez te tiene ganas y no sabe cómo expresarlo".

Fuente: Tribuna