Actor de Televisa es víctima de la delincuencia; denuncia que fue asaltado en la calle

Bogotá, Colombia.- El actor Daniel Arenas sorprendió a su público al confesar que recientemente fue víctima de la inseguridad en las calles de su natal Colombia. La estrella de Televisa aseguró que el pasado sábado 10 de septiembre mientras estaba usando su celular en un parque una persona a bordo de una motocicleta le robó su dispositivo.

La celebridad de Mi familia tiene familia habló de su experiencia desde sus historias de Instagram y, aunque no especificó la ciudad en la que ocurrieron los hechos, en algunos medios de comunicación se ha informado de que fue en Bogotá. Asimismo, dio un parte de tranquilidad al decir que, por fortuna, la situación no tuvo mayores complicaciones.

Hola, ¿cómo están? Hace rato no pasaba por acá a saludar. Hoy lo hago porque les quiero contar dos cosas que considero importantes. La primera es que ayer me robaron. Iba caminando por un parque, recibí un mensaje y me senté a contestarlo. Obviamente, uno se distrae contestando el mensaje y pasó un tipo en una moto y me rapó el celular", contó Daniel.

Y continuó: "Afortunadamente en esto ni cuenta me di, cuando volteé a ver el tipo de la moto ya iba cruzando la esquina... Contarles que hay que tener cuidado, ya no podemos salir a las calles con cosas de valor porque desafortunadamente hay mucha inseguridad y pasamos un mal rato. Entonces mucho cuidado por favor, no solamente en Colombia".

Tras este desafortunado hecho, Daniel destacó que ya tenía un nuevo celular, el cual consiguió en una empresa de tecnología con la que ya había tenido contacto anteriormente. Además, no quería dejar pasar por alto la anécdota de lo que le sucedió para hacer una llamada de alerta para todos sus seguidores.

Cabe mencionar que luego de hacerlo público hace casi un año, el romance entre Daniella Álvarez, ex Miss Colombia, y el actor Daniel Arenas va viento en popa, pues la pareja con frecuencia se muestra muy enamorada en sus respectivas redes sociales, y los fans aplauden cada momento que comparten.

