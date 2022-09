Adela Micha, en nueva polémica: Captan a la exconductora de Televisa 'borracha' en plena entrevista

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora Adela Micha, quien trabajó durante más de tres décadas en Televisa, no termina de salir de una polémica cuando ya está metida en otra y es que hace algunas horas dejó sorprendido a todo el público de su programa La Saga luego de aparecer con copas de más. Sí, los internautas afirman que la periodista acabó borracha en el reciente capítulo del programa transmitido por YouTube.

Como se recordará, durante los últimos meses la reconocida informadora de 59 años ha estado en el 'ojo del huracán' pues en las redes sociales aún no dejan de hablar de ella por el desafortunado comentario que hizo sobre la primera actriz Silvia Pinal. Mientras la madre de Alejandra Guzmán se encontraba hospitalizada a finales del año pasado, Adela fue captada diciendo que 'no tardaba en morir' y pidió a su equipo de trabajo alistar una nota sobre la trayectoria de la reconocida artista.

Meme de Adela Micha

El video donde la conductora nacida en CDMX expresa la frase "no tarda en morirse he" se ha vuelto viral y hasta la fecha sigue siendo usado para hacer memes sobre otros famosos. De hecho hace un par de días 'La Micha' expresó en una entrevista con el programa Venga la Alegría qué sentía sobre las burlas de los internautas y aseguró que le parecía absurdo que no superaran esa situación y destacó que no le importaba su opinión.

Me da igual, yo no sé como pierden su tiempo haciendo eso, yo no tengo tiempo para eso", expresó un tanto incómoda.

Y aunque sigue siendo víctima de burlas por esta situación, ahora la periodista mexicana está recibiendo fuertes comentarios debido a que se dejó ver pasadita de copas públicamente. En el reciente episodio de La Saga, Adela tuvo como invitados al divertido actor José Eduardo Derbez y al desaparecido galán de novelas Aaron Díaz, pero al parecer la emoción la traicionó y acabó tomando de más.

En un video publicado por la cuenta de Twitter La Portada se puede ver que Micha sostiene un caballito con tequila mientras platica con sus invitados acerca de la salud de Eugenio Derbez, quien recientemente fue intervenido quirúrgicamente por una severa lesión en el hombro. Sin embargo, la titular del programa acabó confundiendo a los personajes y dijo que Aislinn Derbez era la esposa del productor mexicano.

Yo estaba seriamente preocupada porque el comunicado que mandó su mujer, mi queridísima Aislinn", dice la periodista.

Luego José Eduardo la interrumpe para aclararle que ella "es su hija" y ella responde: "Perdón, es que hablé con Aislinn". La presentadora de noticias luego señala que ella buscó comunicarse con varios integrantes de la Familia Derbez porque le tiene un enorme aprecio a Eugenio y estaba preocupada por él: "Me preocupé cabr... yo lo quiero mucho a Eugenio, somos amigos". ¿Crees que Adela sí tenía algunas copas encima?

Fuente: Tribuna y Twitter @laportadaal1