Adiós 'Hoy': Tras 21 años en Televisa y fracaso en TV Azteca, protagonista de novelas vuelve a 'VLA'

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien formó parte de las filas de Televisa por al menos de 21 años, sorprendió a los televidentes debido a que hace algunas horas reapareció en el programa Venga la Alegría: Fin de Semana luego de que su primer proyecto en TV Azteca fuera todo un fracaso. Se trata del también cantante Ernesto D'Alessio, hijo de la reconocida intérprete Lupita D'Alessio.

Como se recordará el exintegrante del grupo DKDA firmó su primer contrato en el Ajusco hace unos meses pese a que formó toda su carrera en las filas de San Ángel. Ernesto hizo su debut en la pantalla chica actuando en en el melodrama El alma no tiene color y saltó a la fama al estelarizar la novela juvenil DKDA Sueños de juventud (1999-2000). Además de que fue invitado especial del programa Hoy en varias ocasiones.

El hijo de la apodada 'Leona Dormida' participó en otras exitosas novelas como Aventuras en el tiempo (2001), Salomé (2002), Bajo la misma piel (2003), Contra viento y marea (2005), Heridas de amor (2006), Código Postal (2006-2007), Tormenta en el paraíso (2007), A que no me dejas (2015) y la última que grabó fue Por amar sin ley en 2018 pues posteriormente se dedicó solo a la música.

Sin embargo, este 2022 Ernesto traicionó a Televisa pues firmó su primer contrato para unirse a la televisora del Ajusco, donde lo invitaron a ser parte de los participantes de la segunda temporada del reality MasterChef Celebrity México. Desafortunadamente el querido actor no tuvo un buen desempeño en la competencia de cocina más famosa de México y se convirtió en el primer eliminado de esta edición conducida por Tatiana.

Pese a su despido del reality, D'Alessio ha continuado muy cercano a TV Azteca y de hecho hace algunas horas apareció en el matutino VLA: Fin de semana a través de una entrevista exclusiva. Reporteros de este programa captaron al cantante caminando por los pasillos de la empresa y lo abordaron para cuestionarlo acerca de si había estado en contacto con Alessandra Rosaldo, uno de sus grandes amores, ahora que su esposo Eugenio Derbez está delicado.

Escuché lo que le sucedió a su esposo Eugenio pero tampoco la busqué pero le hablé a su papá y no le pregunté detalles", dijo.

Ernesto explicó que no quiso llamarle a su exnovia pero sí le habló a su exsuegro, don Jaime Sánchez Rosaldo, quien le dio los pormenores de cómo se encuentra Ale y también el exitoso productor mexicano: "Ella pidió respeto y le dije a su papá 'cómo está Eugenio' y le pregunté '¿se va a poner bien? ¿Ale está bien? y me dijo sí, no me dio detalles, simplemente me dijo que sí estuvo fuerte pero que se va a recuperar y que Ale está bien".

