Ciego y en silla de ruedas: Tras 30 años en Televisa y kilos de más, famoso galán aparece en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien ha estado más de 30 años en Televisa y hace un par de años fue captado con varios kilos de más y en silla de ruedas por problemas de salud, aparece en redes del programa Hoy por importante motivo. Se trata del actor mexicano Jorge Salinas, pues la hija que tuvo con la actriz de TV Azteca Andrea Noli, Valentina Noli, acaba de cumplir 16 años y su madre le envió una emotiva felicitación.

Como se recordará, Salinas empezó su carrera en la televisora de San Ángel en 1991 en el melodrama Cadenas de amargura. También se convirtió en el galán de otros proyectos como Tres mujeres, Mariana de la noche, La esposa virgen, Fuego en la sangre, Mi corazón es tuyo y Pasión y poder. Aunque era de los actores más cotizados, perdió su contrato de exclusividad y tuvo que buscar una oportunidad en Imagen Televisión. Poco después, fue captado luciendo irreconocible.

El drástico cambio de Jorge Salinas

El esposo de la villana de telenovelas Elizabeth Álvarez, quien se divorció de su primera esposa Fátima Boggio años atrás, fue visto utilizando una silla de ruedas y luego con un aspecto desaliñado y kilos de más. Hace algunos meses, él mismo confesó que padecía fuertes dolores en la columna y hasta dejó en shock al revelar que estuvo a punto de morir tras sufrir una embolia pulmonar, sin embargo, se rehusó a someterse a cirugía porque afirmó que había riesgo de quedar paralítico.

Luego de que en La que no podía amar (2011) interpretara a un hombre inválido ('Rogelio') y en 2021 diera vida a un hombre ciego en SOS Me estoy enamorando, hace unas semanas confirmó su nuevo protagónico en la televisora de San Ángel: Perdona nuestros pecados junto a Érika Buenfil, Emmanuel Palomares y Oka Giner. No obstante, no la había tenido fácil pues él mismo contó que dejó de recibir protagónicos un tiempo y eso lo frustró, pero "se quitó la soberbia" y continuó creciendo en la actuación.

Jorge Salinas dio vida a un hombre ciego y a uno inválido

Tras aceptar públicamente por primera vez que Valentina Noli es su hija (a quien tuvo tras un breve romance con Noli), ya que por mucho tiempo puso en duda su paternidad y se molestaba cuando era cuestionado al respecto, en el portal Las Estrellas publicaron la felicitación de Andrea a la joven, misma que fue retomada en redes del programa Hoy. A través de Instagram, Noli publicó varias fotografías de su hija desde bebé y escribió:

Twitter @programa_hoy

"¡Hoy cumple 16 años mi amada y preciosa Valentina! ¡¡¡Amorosa, generosa, empática y siempre risueña!!! 16 años de dicha estando a su lado, viendo orgullosa la mujer en la que se está convirtiendo. Te amo mi Valentina. Que los cumplas muy feliz!!", le dedicó a su hija la actriz. Ante las palabras de su madre, Valentina respondió con un: "¡Te amo mami! Gracias", a lo que Andrea agregó: "Y yo te amo más, ¡¡Feliz Cumple!!!".

Instagram @andreanoli

De inmediato, famosos como Pedro Sicard, Silvia Navarro, María Fernanda Quiroz, Víctor González, Anette Michel y Alexis Ayala reaccionaron a la publicación y mandaron sus felicitaciones a la guapa joven, quien es muy carismática y ya hizo sus pininos como modelo. Aunque por el momento se desconoce si Salinas la felicitó o si ya tuvo algún tipo de acercamiento con ella luego de sus declaraciones, habrá que esperar para ver si entre ambos surge o no una relación padre e hija.

Fuente: Tribuna